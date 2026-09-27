財務違反疑惑のマン・C…リアム・ギャラガー氏「クラブから聞いたが処分されても罰金と補強禁止だけ。神経質なク◯野郎どもは黙りやがれ」

イギリスの人気ロックバンド、オアシスのボーカルを務めるリアム・ギャラガー氏が、マンチェスター・シティの財務規定違反疑惑について言及した。

プレミアリーグは正確な財務情報および報酬内容の不申告（2009-10〜2017-18シーズン）、UEFA（2009〜2018年）およびプレミアリーグ（2015-16〜2017-18シーズン）のFFP違反、リーグの調査に対する非協力的な姿勢（2018年12月〜2023年2月）によってシティを告発していた。そしてアメリカの有力スポーツメディア『The Athletic』やイギリス主要メディアが25日に伝えたところによれば、同リーグの司法機関は財務規定違反に関する115件中114件の容疑において、有罪との裁定を下したという。現時点で処分内容は明らかになっていないが、罰金、勝ち点剥奪、降格、タイトル剥奪に至るまで、様々な可能性が考えられている。

シティのカルドゥーン・アル・ムバラク会長はこの件について、「無実を証明する」と自分たちの潔白を改めて主張。またシティの大ファンであるリアム・ギャラガー氏は、同クラブの関係者から耳にしたという情報を『X（旧Twitter）』で公開した。2024年に再結成した世界的バンドのボーカルによれば、たとえシティが上訴を退けられても、処分は罰金と補強禁止のみで済む公算が大きいという。

「かなり上の立場にいる奴から聞いたんだけどよ。万が一俺たちが上訴に負けたとしても（絶対負けねぇけどな）、罰金と補強禁止処分を食らうだけで、それでおしまいだ。だから必死こいてる神経質なク◯野郎どもは、さっさと黙りやがれ。MCFC（マンチェスター・シティFC） LG（リアム・ギャラガー）」