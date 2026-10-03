「腐ってるのはアーセナル、マン・U、リヴァプールだろ。全員くたばっちまえ」リアム・ギャラガー、マン・C財務規則違反に再び持論

イギリスの人気ロックバンド「Oasis」のボーカルを務めるリアム・ギャラガー氏は、SNSで再びマンチェスター・シティの財務規則違反について言及した。





2009年～2018年の間に少なくとも115件の財務違反疑惑があったとされ、2023年2月にプレミアリーグから告発されたマンチェスター・C。リーグ側は正確な財務情報や選手・コーチへの報酬詳細の未提出、さらにはUEFAのファイナンシャル・フェア・プレー（FFP）規則およびリーグ独自の収益性・持続可能性に関する規則（PSR）への違反を指摘したが、クラブ側は一貫してこれらの疑惑を否定していた。





その後、審理は独立委員会に委ねられると、2024年末に独立審問が終了。それから2年近くが経過した25日、『The Athletic』はプレミアリーグ側が提起した115件の告発の内、114件が違反認定を受けたと報じた。さらに29日、独立委員会も9シーズンにわたって収益を総額8億3000万ポンド（約1718億円）水増ししていたことを指摘しつつ、重大な違反に関連するすべての容疑で有罪認定したことを明かしている。





2日にはFA（イングランドサッカー協会）も声明を発表した他、マンチェスター・C側が不服申立てを行ったことも明らかになっている今回の事件。同クラブのサポーターとして有名なリアム・ギャラガー氏は、事件発覚当初にも「万が一俺たちが上訴に負けたとしても（絶対負けねぇけどな）、罰金と補強禁止処分を食らうだけで、それでおしまいだ。だから必死こいてる神経質なク◯野郎どもは、さっさと黙りやがれ」と投稿していた。そして2日、再びSNSで今回の事件について持論を展開している。





「他のクラブのヤツからマンチェスター・シティに向けられている憎悪は、アーセナルやマン・ユナイテッド、リヴァプールに向けられるべきだね。ヤツらが一番腐っていて、他のチームが優勝するのを妨害しようとしているのはヤツらだ。マン・シティじゃない。俺たちはみんなを助けようとしていた。まるでイエスのように十字架で死ぬ覚悟でな」





「聞け、俺の友達のほとんどはマン・ユナイテッドのファンだ。リヴァプール好きのヤツも何人かいるけどな。そいつらも全員くたばっちまえ。MCFC（マンチェスター・シティFC） LG（リアム・ギャラガー）」