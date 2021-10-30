ルヴァンカップ決勝、名古屋グランパスvsセレッソ大阪のスタメンが発表！ それぞれ乾貴士や柿谷曜一朗らが先発出場へ
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(C)Getty images
2021シーズン・JリーグYBCルヴァンカップ決勝のスターティングメンバーが発表された。
ルヴァン杯の決勝では、30日に名古屋グランパスとセレッソ大阪が激突する。初優勝を狙う名古屋と、4年ぶり2度目の制覇を目指すC大阪の顔合わせだ。
この重要なタイトルマッチを前に、両チームは天皇杯準々決勝でも激突。27日に行われたその一戦ではC大阪が3-0で完勝していた。
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そして、ルヴァン杯の決勝でリベンジがかかる名古屋は前田直輝や相馬勇紀、稲垣祥らをスタメンに起用。古巣対戦となる柿谷曜一朗も先発メンバーとなっている。
対するC大阪は乾貴士や奥埜博亮、坂元達裕らを並べた。負傷明けから徐々にコンディションを上げてきた清武弘嗣はベンチスタートとなっている。
13:09キックオフ予定の名古屋vsC大阪に向けた両チームの先発メンバーは以下の通り。
■名古屋グランパス 先発メンバー
- GK 1 ランゲラック
- DF 4 中谷進之介
- DF 6 宮原和也
- DF 14 木本恭生
- DF 20 キム・ミンテ
- DF 23 吉田豊
- MF 15 稲垣祥
- FW 8 柿谷曜一朗
- FW 11 相馬勇紀
- FW 16 マテウス
- FW 25 前田直輝
■名古屋グランパス 控えメンバー
- GK 21 武田洋平
- DF 17 森下龍矢
- MF 5 長澤和輝
- FW 10 ガブリエル・シャビエル
- FW 19 齋藤学
- FW 40 シュヴィルツォク
- FW 44 金崎夢生
■セレッソ大阪 先発メンバー
- GK 21 キム・ジンヒョン
- DF 2 松田陸
- DF 14 丸橋祐介
- DF 15 瀬古歩夢
- DF 33 西尾隆矢
- MF 4 原川力
- MF 17 坂元達裕
- MF 23 乾貴士
- MF 25 奥埜博亮
- FW 29 加藤陸次樹
- FW 34 山田寛人
■セレッソ大阪 控えメンバー
- GK 50 松井謙弥
- DF 3 進藤亮佑
- MF 10 清武弘嗣
- MF 5 藤田直之
- FW 20 大久保嘉人
- FW 22 松田力
- FW 32 豊川雄太