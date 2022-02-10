ルヴァンカップ2022がAmazonでも視聴可能に｜スカパー！が2月16日より『サッカーLIVE』を販売開始
スカパー！は2022年2月16日より、配信商品『サッカーLIVE』をAmazon Prime Videoチャンネルにて販売を開始する。
目次
1. Amazonでもルヴァンカップが視聴できる！
2月16日（水）よりAmazon Prime Videoチャンネルで販売を開始する『サッカーLIVE』では、2月23日（水・祝）より開幕する「2022 JリーグYBCルヴァンカップ」も視聴可能。
スカパー！は2022シーズンのルヴァンカップをグループステージから決勝戦まで全試合放送する。
スカパー! とSPOOXに加え、今回からAmazon Prime Videoチャンネルでも視聴することが可能となった。
また、2月のスカパー！サッカーは注目試合が多く揃う。JリーグYBCルヴァンカップ開幕戦はもちろん、第26回ちばぎんカップ「ジェフユナイテッド千葉 vs 柏レイソル」、いばらきサッカーフェスティバル2022「鹿島アントラーズ vs 水戸ホーリーホック」のプレシーズンマッチも生中継する。
2. スカパー！サッカーセットの料金比較
スカパー！でJリーグYBCルヴァンカップ2022が視聴できる商品は全部で3セットある。
2月16日から新たに販売を開始する『Amazon Prime Videoチャンネル サッカーLIVE』セットは、Amazonのプライム会員であれば月額2,480円でルヴァンカップの全試合はもちろん、ドイツ・ブンデスリーガの全試合などを視聴することができる。
スマホ、タブレット、PCはもちろん、Fire TV Stickなどにつないで大画面のテレビで視聴することも可能だ。
|商品
|月額料金
|放送(TV)
|配信(ネット)
Amazon Prime Videoチャンネル
2,480円(税込)
ー
|◯
SPOOX
2,480円(税込)
ー
◯
スカパー！
2,480円(税込)
◯
◯
3. ルヴァンカップ開幕戦の試合日程
|日付
|組
|対戦カード
|2022/2/23(水・祝) 14:00
A
|ガンバ大阪 vs セレッソ大阪
|2022/2/23(水・祝) 14:00
A
|大分トリニータ vs 鹿島アントラーズ
|2022/2/23(水・祝) 14:00
B
名古屋グランパス vs 清水エスパルス
2022/2/23(水・祝) 14:00
B
徳島ヴォルティス vs サンフレッチェ広島
2022/2/23(水・祝) 14:00
C
京都サンガF.C. vs 柏レイソル
2022/2/23(水・祝) 15:00
C
サガン鳥栖 vs 北海道コンサドーレ札幌
2022/2/23(水・祝) 15:00
D
FC東京 vs ジュビロ磐田
2022/2/23(水・祝) 15:00
D
湘南ベルマーレ vs アビスパ福岡