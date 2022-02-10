ルヴァンカップ2022がAmazonでも視聴可能に｜スカパー！が2月16日より『サッカーLIVE』を販売開始

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スカパー！が2月16日よりアマゾンプライムビデオ会員向けのサッカー配信商品を販売開始！JリーグYBCルヴァンカップ2022などがAmazonで視聴可能に。

スカパー！は2022年2月16日より、配信商品『サッカーLIVE』をAmazon Prime Videoチャンネルにて販売を開始する。

目次

  1. Amazonでもルヴァンカップが視聴できる！
  2. スカパー！サッカーセットの料金比較
  3. ルヴァンカップ開幕戦の試合日程

1. Amazonでもルヴァンカップが視聴できる！

Jleague ybc levain cup

2月16日（水）よりAmazon Prime Videoチャンネルで販売を開始する『サッカーLIVE』では、2月23日（水・祝）より開幕する「2022 JリーグYBCルヴァンカップ」も視聴可能。

スカパー！は2022シーズンのルヴァンカップをグループステージから決勝戦まで全試合放送する。

スカパー! とSPOOXに加え、今回からAmazon Prime Videoチャンネルでも視聴することが可能となった。

また、2月のスカパー！サッカーは注目試合が多く揃う。JリーグYBCルヴァンカップ開幕戦はもちろん、第26回ちばぎんカップ「ジェフユナイテッド千葉 vs 柏レイソル」、いばらきサッカーフェスティバル2022「鹿島アントラーズ vs 水戸ホーリーホック」のプレシーズンマッチも生中継する。

2. スカパー！サッカーセットの料金比較

スカパー！でJリーグYBCルヴァンカップ2022が視聴できる商品は全部で3セットある。

2月16日から新たに販売を開始する『Amazon Prime Videoチャンネル サッカーLIVE』セットは、Amazonのプライム会員であれば月額2,480円でルヴァンカップの全試合はもちろん、ドイツ・ブンデスリーガの全試合などを視聴することができる。

スマホ、タブレット、PCはもちろん、Fire TV Stickなどにつないで大画面のテレビで視聴することも可能だ。

商品月額料金放送(TV)配信(ネット)

Amazon Prime Videoチャンネル
サッカーLIVE

2,480円(税込)
※プライム会費別途

SPOOX
サッカーLIVE

2,480円(税込)

スカパー！
サッカーセット

2,480円(税込)
※基本料429円(税込)が別途必要


スカパー！番組配信

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3. ルヴァンカップ開幕戦の試合日程

日付対戦カード
2022/2/23(水・祝) 14:00

A

ガンバ大阪 vs セレッソ大阪
2022/2/23(水・祝) 14:00

A

大分トリニータ vs 鹿島アントラーズ
2022/2/23(水・祝) 14:00

B

名古屋グランパス vs 清水エスパルス

2022/2/23(水・祝) 14:00

B

徳島ヴォルティス vs サンフレッチェ広島

2022/2/23(水・祝) 14:00

C

京都サンガF.C. vs 柏レイソル

2022/2/23(水・祝) 15:00

C

サガン鳥栖 vs 北海道コンサドーレ札幌

2022/2/23(水・祝) 15:00

D

FC東京 vs ジュビロ磐田

2022/2/23(水・祝) 15:00

D

湘南ベルマーレ vs アビスパ福岡

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