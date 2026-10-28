【10月28日】ルヴァンカップ4回戦の対戦カード・日程・テレビ放送予定

FODでルヴァンが視聴可能！ FOD 「FODチャンネル」でルヴァンカップ注目試合を配信！ Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能 ルヴァンカップを配信 今すぐ視聴

Jリーグに所属する全60クラブが出場するJリーグカップ、Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの1stラウンド4回戦が2026年10月28日(水)に開催される。

本記事では、ルヴァンカップ1stラウンド4回戦の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。

ルヴァンカップ4回戦（10月28日）の試合日程・キックオフ時間一覧

ルヴァンカップ1stラウンド4回戦は、2026年10月28日(水)に4試合が各地で開催され、いずれも19:00にキックオフを迎える予定だ。4回戦は全6試合で、残る2試合は10月3日に開催済み。各試合の勝者はプライムラウンド(準々決勝)に進出する。

ルヴァンカップ4回戦(10月28日開催)の試合日程およびキックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。

試合日 キックオフ時間 対戦カード 会場 2026年10月28日(水) 19:00 水戸ホーリーホック vs セレッソ大阪 水戸信用金庫スタジアム 2026年10月28日(水) 19:00 横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島 ニッパツ三ツ沢球技場 2026年10月28日(水) 19:00 名古屋グランパス vs 浦和レッズ 豊田スタジアム 2026年10月28日(水) 19:00 サガン鳥栖 vs 川崎フロンターレ 駅前不動産スタジアム

ルヴァンカップ4回戦（10月28日）のテレビ放送・ネット配信予定一覧

ルヴァンカップ4回戦の10月28日(水)開催分は、『スカパー！』で全4試合を生中継・ライブ配信する。『フジテレビONE/NEXT』では2試合を生中継し、残り2試合は録画放送となる。

また、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」でも全4試合をライブ配信。「FODチャンネル」では一部試合をライブ配信する。

最新の中継予定は以下の通り。

■4回戦（10月28日開催）

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/28(水)

19:00 横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島 ・スポーツライブ＋ 18:45～

・フジテレビNEXT(録画) ・スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」18:15～

・スカパー！番組配信 18:15～

・サッカーLIVEライト(Amazon) 18:15～ 10/28(水)

19:00 名古屋グランパス vs 浦和レッズ ・フジテレビONE 18:45～

・スポーツライブ＋2 18:45～ ・スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」18:15～

・スカパー！番組配信 18:15～

・サッカーLIVEライト(Amazon) 18:15～

・FOD 18:45～

・フジテレビONEsmart 18:45～ 10/28(水)

19:00 サガン鳥栖 vs 川崎フロンターレ ・フジテレビNEXT 18:45～

・スカチャン5 18:45～ ・スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」18:15～

・スカパー！番組配信 18:15～

・サッカーLIVEライト(Amazon) 18:15～

・FOD 18:45～

・フジテレビNEXTsmart 18:45～ 10/28(水)

19:00 水戸ホーリーホック vs セレッソ大阪 ・スカチャン7 18:45～

・フジテレビNEXT(録画) ・スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」18:15～

・スカパー！番組配信 18:15～

・サッカーLIVEライト(Amazon) 18:15～

※放送/配信予定は変更になる場合あり。詳細は各チャンネル公式ページでご確認ください。

■ルヴァンカップが視聴可能なチャンネル一覧

チャンネル 月額料金 視聴可能試合 サッカーLIVEライト(Amazon)

（TVスマホ・タブレット・PC） 2,350円(税込)

※Amazonプライム会費別途 準決勝までの全試合 スカパー！サッカーセット

（TV・スマホ・タブレット・PC） 2,480円(税込)

※基本料429円(税込)が別途必要 準決勝までの全試合

※録画放送含む フジテレビONE/TWO/NEXT 2,910円(税込み) 注目試合

※録画放送含む FOD(Amazon) 1,320円(税込) 注目試合

※録画放送含む

ルヴァンカップ2026-27のおすすめ視聴方法

前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

Amazonの『サッカーLIVEライト』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。