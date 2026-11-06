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リーズvsトッテナムはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【11月7日】リーズ・ユナイテッドvsトッテナム・ホットスパーのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第10節

プレミアリーグ
リーズ 対 トッテナム
リーズ
トッテナム
田中碧

【田中碧出場予定】2026-27プレミアリーグ第10節、リーズ・ユナイテッドvsトッテナム・ホットスパーのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第10節が日本時間11月7日(土)に開催。田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドと、トッテナム・ホットスパーが対戦する。

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本記事では、リーズ・ユナイテッドvsトッテナム・ホットスパーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リーズvsトッテナムの試合日程・キックオフ時間

リーズ・ユナイテッドvsトッテナム・ホットスパーは、日本時間2026年11月7日(土)にリーズのホーム、エランド・ロードで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第10節
  • 日時：2026年11月7日(土)21:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：リーズ・ユナイテッド vs トッテナム・ホットスパー
  • 会場：エランド・ロード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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リーズvsトッテナムのテレビ放送・ネット配信予定

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リーズvsトッテナムのU-NEXT視聴方法

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2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

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なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

リーズvsトッテナムの予想スタメンは？

リーズ vs トッテナム 予想スタメン

3-4-2-1
リーズ crest
リーズ
LEE
フォーメーション
トッテナム crest
トッテナム
TOT
4-2-3-1
ジェームズ・トラフォードジェームズ・トラフォードニコ・エルヴェディニコ・エルヴェディタリク・ムハレモビッチタリク・ムハレモビッチジェームス・ジャスティンジェームス・ジャスティンノア・オカフォーノア・オカフォーイーサン・アンパドゥイーサン・アンパドゥガブリエル・グドムンドソンガブリエル・グドムンドソンジェイデン・ボーグルジェイデン・ボーグル田中碧田中碧ハリー・ウィルソンハリー・ウィルソンドミニク・カルバート＝ルーウィンドミニク・カルバート＝ルーウィンアントニーン・キンスキーアントニーン・キンスキーアーチー・グレイアーチー・グレイミッキー・ファン・デ・フェンミッキー・ファン・デ・フェンヤン・ポール・ファン・ヘッケヤン・ポール・ファン・ヘッケアンドリュー・ロバートソンアンドリュー・ロバートソンマティス・テルマティス・テルモハメド・クドゥスモハメド・クドゥスコナー・ギャラガーコナー・ギャラガーマテウス・フェルナンデスマテウス・フェルナンデスサンドロ・トナーリサンドロ・トナーリドミニク・ソランケドミニク・ソランケ
トッテナム crest
トッテナム
TOT
3-4-2-1
リーズ

先発メンバー

トッテナム

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ
  • ロベルト・デ・ゼルビ

成績

LEE

LEE - 直近成績

CRY
0-0
ARS
2-1
MUN
1-1
SUN
0-0
BOU
2-0
得点（失点）
2/5
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
TOT

TOT - 直近成績

AVL
2-3
MUN
1-1
COV
3-1
CHE
0-2
CRY
2-0
得点（失点）
10/5
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リーズドロートッテナム
0
1
4
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
1
リーズ badge
リーズ
LEE
1
終了
プレミアリーグ
リーズ badge
リーズ
LEE
1
トッテナム badge
トッテナム
TOT
2
終了
プレミアリーグ
リーズ badge
リーズ
LEE
1
トッテナム badge
トッテナム
TOT
4
終了
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
4
リーズ badge
リーズ
LEE
3
終了
プレミアリーグ
リーズ badge
リーズ
LEE
0
トッテナム badge
トッテナム
TOT
4
終了
6得点15
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アーセナルアーセナルARS
9801145+924
2
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
97022010+1021
3
ブライトンブライトンBHA
9612247+1719
4
チェルシーチェルシーCHE
95131915+416
5
エヴァートンエヴァートンEVE
104421210+216
6
リヴァプールリヴァプールLIV
9432119+215
7
ブレントフォードブレントフォードBRE
9351169+714
8
ボーンマスボーンマスBOU
93331413+112
9
トッテナムトッテナムTOT
93331010012
10
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
93331013-312
11
ハル・シティハル・シティHUL
92521110+111
12
リーズリーズLEE
925298+111
13
ニューカッスルニューカッスルNEW
93241215-311
14
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
93241418-411
15
フラムフラムFUL
9234911-29
16
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
103071019-99
17
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
91441015-57
18
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
9216921-127
19
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
9135612-66
20
サンダーランドサンダーランドSUN
9126717-105
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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