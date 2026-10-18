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プレミアリーグ
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リーズ対マン・UはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月18日】リーズ・ユナイテッドvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定｜田中碧出場予定！プレミアリーグ第7節

プレミアリーグ
リーズ 対 マンチェスター・ユナイテッド
リーズ
マンチェスター・ユナイテッド
田中碧

【田中碧出場予定】2026-27プレミアリーグ第7節、リーズ・ユナイテッドvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第7節が日本時間10月18日(日)に開催。田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドと、マンチェスター・ユナイテッドが対戦する。

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本記事では、リーズ・ユナイテッドvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リーズvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程・キックオフ時間

リーズvsマンチェスター・ユナイテッドは、日本時間2026年10月18日(日)にリーズのホーム、エランド・ロードで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第7節
  • 日時：2026年10月18日(日)22:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：リーズ･ユナイテッド vs マンチェスター・ユナイテッド
  • 会場：エランド・ロード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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リーズvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送・ネット配信予定



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リーズvsマンチェスター・ユナイテッドのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

リーズvsマンチェスター・ユナイテッドの予想スタメンは？

リーズ vs マンチェスター・ユナイテッド 予想スタメン

3-5-2
リーズ crest
リーズ
LEE
page.match.formation.title
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
4-2-3-1
ジェームズ・トラフォードジェームズ・トラフォードニコ・エルヴェディニコ・エルヴェディジェームス・ジャスティンジェームス・ジャスティンタリク・ムハレモビッチタリク・ムハレモビッチジェイデン・ボーグルジェイデン・ボーグル田中碧田中碧ガブリエル・グドムンドソンガブリエル・グドムンドソンイーサン・アンパドゥイーサン・アンパドゥアントン・シュタッハアントン・シュタッハドミニク・カルバート＝ルーウィンドミニク・カルバート＝ルーウィンノア・オカフォーノア・オカフォーセンヌ・ラメンスセンヌ・ラメンスリサンドロ・マルティネスリサンドロ・マルティネスハリー・マグワイアハリー・マグワイアレニー・ヨロレニー・ヨロディオゴ・ダロトディオゴ・ダロトマテウス・クーニャマテウス・クーニャユーリ・ティーレマンスユーリ・ティーレマンスアンドレイ・サントスアンドレイ・サントスブルーノ・フェルナンデスブルーノ・フェルナンデスアマド・ディアロアマド・ディアロブライアン・エンベウモブライアン・エンベウモ
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
3-5-2
リーズ

先発メンバー

マンチェスター・ユナイテッド

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ
  • マイケル・キャリック

成績

LEE

LEE - 直近成績

BHA
1-1
CHE
6-3
NEW
4-1
CRY
0-0
ARS
2-1
得点（失点）
9/10
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
MUN

MUN - 直近成績

MCI
0-1
BHA
2-3
FUL
1-1
TOT
1-1
ATM
2-0
得点（失点）
4/8
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リーズドローマンチェスター・ユナイテッド
1
2
2
クラブ 親善試合
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
リーズ badge
リーズ
LEE
1
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
リーズ badge
リーズ
LEE
2
終了
プレミアリーグ
リーズ badge
リーズ
LEE
1
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
終了
クラブ 親善試合
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0
リーズ badge
リーズ
LEE
0
終了
クラブ 親善試合
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
リーズ badge
リーズ
LEE
0
終了
4得点5
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
7700197+1221
2
アーセナルアーセナルARS
6501105+515
3
ブライトンブライトンBHA
6411185+1313
4
チェルシーチェルシーCHE
74121713+413
5
リヴァプールリヴァプールLIV
733198+112
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
7241138+510
7
エヴァートンエヴァートンEVE
724187+110
8
リーズリーズLEE
623185+39
9
ハル・シティハル・シティHUL
723287+19
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
73041115-49
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
72231014-48
12
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
7223711-48
13
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
6213912-37
14
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
61329906
15
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
6204511-66
16
フラムフラムFUL
7124710-35
17
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
612358-35
18
サンダーランドサンダーランドSUN
6114612-64
19
ボーンマスボーンマスBOU
6033713-63
20
トッテナムトッテナムTOT
603339-63
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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