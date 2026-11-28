共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】リーズ・ユナイテッドが躍動を続けている。

広告

リーズ・ユナイテッドが好調を維持している。

リーズは28日、プレミアリーグ第12節でコヴェントリー・シティと対戦。3連勝を達成し、プレミアリーグで6位に浮上した。

2002年以来ヨーロッパの大会に出場していないが、ダニエル・ファルケ監督の手腕によって、サポーターたちは大陸での復帰がそう遠くないかもしれないと信じ始めている。指揮官は『BBC』でこう語った。

「彼らは夢を見る権利があり、大きな夢を持つ権利がある。彼らは喜びを感じるべきだ」

広告 広告

また、リーズでもプレーした経験があるカスパー・シュマイケル氏は「リーズは驚異的だ」と認める。

「非常に攻撃的で、倒すのが非常に難しい。ダニエル・ファルケ率いるチームは、基本を非常にうまくこなし、容赦なく攻め続けている」

コヴェントリー・シティ戦でゴールを挙げたエースのカルバート・ルーウィンも「今のサッカーが本当に楽しい。監督は僕にとても良くしてくれている。ピッチに立つときには自信と責任感を与えてくれる」と手応えを語っている。