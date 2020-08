去就不透明な韓国代表MFイ・ガンイン、バレンシア来季ユニフォームのモデルに

バレンシアに所属する韓国代表MFイ・ガンインが、来季ユニフォームのメインモデルとして登場した。

バレンシアは5日に公式HPとツイッターを通じて、新シーズンのユニフォームキットを発表。モデルにはDFガブリエウ・パウリスタ、ダニエル・ヴァスを両脇にイ・ガンインが中央に位置取っている。

イ・ガンインにおいては、出場機会を満足に得られないバレンシアからの移籍が取り沙汰されている。日本代表DF酒井宏樹が所属するリーグ・アンのマルセイユが関心を示していると報道されているが、スペイン下部クラブも韓国代表MFの獲得に興味を示しているという。

去就が不透明ながら、来季ユニフォームのモデルに登場したイ・ガンイン。ユースからのチームメイトであり、4日にマンチェスター・シティへの移籍を発表したU-21スペイン代表MFフェラン・トーレスは、スペイン『マルカ』に「イ・ガンインは偉大な選手になる。バレンシアが彼との契約でミスをしないように願う」と、自身の移籍を踏まえて辛らつなコメントを寄せていたが、果たして来季はどのクラブでプレーすることになるのだろうか。

