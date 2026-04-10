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J1 リーグ
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Yuta Tokuma

【4月11日】京都サンガF.C.vsファジアーノ岡山の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第10節

J1 リーグ
京都サンガF.C. 対 ファジアーノ岡山
京都サンガF.C.
ファジアーノ岡山

【J1放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節、京都サンガF.C.対ファジアーノ岡山の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

2026年4月11日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第10節で、京都サンガF.C.とファジアーノ岡山が対戦する。

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本記事では、京都サンガF.C.とファジアーノ岡山の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

京都サンガF.C.vsファジアーノ岡山｜試合日程・キックオフ時間

京都サンガF.C.vsファジアーノ岡山は、4月11日(土)に京都のホーム、サンガスタジアム by KYOCERAで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第10節
  • 日時：2026年4月11日(土) 16:00キックオフ
  • 対戦：京都サンガF.C. vs ファジアーノ岡山
  • 会場：サンガスタジアム by KYOCERA

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京都サンガF.C.vsファジアーノ岡山｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第10節の京都サンガF.C.vsファジアーノ岡山は、地上波では『KBS京都』が録画放送を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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京都サンガF.C.vsファジアーノ岡山のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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京都サンガF.C.vsファジアーノ岡山 チーム情報

京都サンガF.C. vs ファジアーノ岡山 スタメン

京都サンガF.C.Home team crest

4-1-2-3

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestOKA
1
太田岳志
34
エンリケ・トレヴィザン
44
佐藤響
50
鈴木義宜
2
福田心之助
25
尹星俊
39
平戸太貴
6
ジョアン・ペドロ
99
本田風智
11
マルコ・トゥーリオ
17
アレックス・ソウザ
52
濱田太郎
4
阿部海大
48
立田悠悟
18
田上大地
8
江坂任
33
神谷優太
41
宮本英治
28
松本昌也
27
木村太哉
51
白井康介
99
ルカオ

3-4-2-1

OKAAway team crest

KSF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 曺貴裁

OKA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 木山隆之

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KSF
-直近成績

ゴールを許す
4/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

OKA
-直近成績

ゴールを許す
5/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

KSF

直近の 5 試合

OKA

2

勝利

1

Draw

2

勝利

7

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
0/5

順位表