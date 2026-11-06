UEFA、FIFA会長選挙で田嶋幸三JFA名誉会長を後押し？現地紙「広く尊敬を集める彼であればと…」

FIFA（国際サッカー連盟）会長選挙への立候補を表明したJFA（日本サッカー協会）の田嶋幸三名誉会長について、イギリス『ガーディアン』が分析している。

来年3月に行われるFIFAの会長選挙。これまで現職のジャンニ・インファンティーノ会長が最有力候補と見られてきたが、ワールドカップ大会期間中の振る舞いやワールドカップ関連事業株式売却案の発表を発端に世界各地のサッカー連盟が反発しており、対立候補の擁立に注目が集まっていた。

そうした中で5日、田嶋幸三名誉会長が選挙への出馬を表明。「日本サッカーが今まで築いてきた誠実で健全で、高潔性のあるものを世界に発信していかなければいけない」とし、3月の選挙へ挑戦することを明かしている。

『ガーディアン』は「広く尊敬を集める田嶋氏であれば、推薦（加盟211協会中5協会から）の確保に問題はないとみられる」としつつ、今回の立候補はUEFA（欧州サッカー連盟）の意向を受けたものである可能性を指摘した。

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「同氏はUEFAの意向を受けて動いたとみられている。UEFAは、今夏にインファンティーノ氏がFIFAの商業権の20％を売却しようとして失敗した際、同氏への反対勢力の中心となっていた。田嶋氏は欧州に多くの協力者を持っており、先月東京で開催されたアジアサッカー連盟（AFC）総会の際にも、UEFAの幹部らと協議を行っていた」

「今回の立候補表明は興味深い展開といえる。AFC総会では、シェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ会長が、それまでUEFAやCONCACAF（北中米カリブ海サッカー連盟）と足並みを揃えてインファンティーノ氏の退陣を画策していたにもかかわらず、一転して同氏への支持を公言したばかりだったからだ」

そのうえで『ガーディアン』は、「田嶋氏の立候補はAFC内の票を割る可能性があるほか、欧州やCONCACAFからの票を集めることも確実視される」とも指摘。さらに、「UEFAは数カ月前からインファンティーノ氏に対抗できる候補者を探してきたが、欧州がサッカー界を支配していることに対する根強い反発があることを踏まえ、欧州以外の候補者の方が勝機があると判断した可能性がある」と分析した。

一方で同メディアは、インファンティーノ氏がカタールやサウジアラビアといったAFC主要国に加え、アフリカや南米の国々からも支持を得ていると報道。現時点では、再選に必要な106票を確保する可能性が高いとも伝えている。