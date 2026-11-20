生田絵梨花の全国ツアー「Erika Ikuta Tour 2026『I.K.T』~I Know Tomorrow~」ファイナル公演が、U-NEXTで独占配信される。
本記事では生田絵梨花全国ツアーファイナル公演のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
Erika Ikuta Tour 2026『I.K.T』~I Know Tomorrow~｜概要
生田絵梨花は2026年8月から、1stアルバム「I.K.T」を引っ提げた全国ツアー『Erika Ikuta Tour 2026『I.K.T』~I Know Tomorrow~』を開催。10月14日にNHKホールで開催されたファイナル公演が、U-NEXTで配信される。
女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバーである生田絵梨花は、現在ミュージカルやドラマ、映画など幅広く活躍。ソロアーティストとして音楽活動も行っている。
放送・配信予定
- 公演：『Erika Ikuta Tour 2026『I.K.T』~I Know Tomorrow~』
- ライブ配信：2026年11月21日(土)19:00～ライブ終了まで
- 見逃し配信：配信終了後、準備でき次第～2026年12月5日（土）23:59まで
- 配信公演：2026年10月14日 東京・NHKホール 公演
U-NEXT視聴方法
U-NEXTで配信される生田絵梨花全国ツアーファイナル公演は『U-NEXT』が独占配信する。見放題配信で視聴することができる。
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。