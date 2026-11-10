韓国ドラマ『熱いさよなら』はどこで見られる？配信視聴方法まとめ

韓国ドラマ『熱いさよなら』がU-NEXTで独占配信される。
本記事では『熱いさよなら』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
熱いさよなら｜概要
『熱いさよなら』は、2021年に日本テレビ系で放送されたドラマ『コントが始まる』を韓国でリメイクした青春ドラマ。夢を追い続けてきた無名のお笑いトリオが、夢に区切りをつけて新たな一歩を踏み出すまでを、ユーモアと温かなまなざしで描いている。
【スタッフ】
- 演出：チョン・ジヒョン、ホ・ソクウォン
- 脚本：アン・アルム
- クリエイター：ヤン・ヒスン
【キャスト】
カン・フン、チョ・ヒョンチョル、キム・ジョンジン、イ・イダム、ムンヒ、ユン・ガイ ほか
【ストーリー】
結成10年目を迎えても芽が出ないお笑いトリオ「アスラ」のテグ、ナミル、ジュンソ。わずかな公演収入とアルバイト代で食いつなぎながら、苦しい現実に耐え続けてきた。しかし、テレビ局による一方的な収録中止をきっかけに、リーダーのテグはアスラの解散を宣言する。複雑な感情を抱えて戸惑う3人の前に、“正体不明の謎の女”が現れる。
【放送・配信予定】
『熱いさよなら』は、11月11日(水)24:30 から「U-NEXT」で独占配信する。
毎週水・木曜日に最新話更新される予定だ。
U-NEXT視聴方法
U-NEXTで配信される「熱いさよなら」は『U-NEXT』が独占配信する。見放題配信で視聴することができる。
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。