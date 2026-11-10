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熱いさよならU-NEXT
韓国ドラマ『熱いさよなら』はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

韓国ドラマ『熱いさよなら』はどこで見られる？配信視聴方法まとめ

韓国ドラマ『熱いさよなら』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

韓国ドラマ『熱いさよなら』がU-NEXTで独占配信される。

韓国ドラマ「熱いさよなら」をU-NEXTが独占配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では『熱いさよなら』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

熱いさよなら｜概要

『熱いさよなら』は、2021年に日本テレビ系で放送されたドラマ『コントが始まる』を韓国でリメイクした青春ドラマ。夢を追い続けてきた無名のお笑いトリオが、夢に区切りをつけて新たな一歩を踏み出すまでを、ユーモアと温かなまなざしで描いている。

【スタッフ】

  • 演出：チョン・ジヒョン、ホ・ソクウォン
  • 脚本：アン・アルム
  • クリエイター：ヤン・ヒスン

【キャスト】

カン・フン、チョ・ヒョンチョル、キム・ジョンジン、イ・イダム、ムンヒ、ユン・ガイ ほか

【ストーリー】

結成10年目を迎えても芽が出ないお笑いトリオ「アスラ」のテグ、ナミル、ジュンソ。わずかな公演収入とアルバイト代で食いつなぎながら、苦しい現実に耐え続けてきた。しかし、テレビ局による一方的な収録中止をきっかけに、リーダーのテグはアスラの解散を宣言する。複雑な感情を抱えて戸惑う3人の前に、“正体不明の謎の女”が現れる。

【放送・配信予定】

『熱いさよなら』は、11月11日(水)24:30 から「U-NEXT」で独占配信する。

毎週水・木曜日に最新話更新される予定だ。

韓国ドラマ「熱いさよなら」をU-NEXTが独占配信31日間無料トライアルで視聴

U-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「熱いさよなら」は『U-NEXT』が独占配信する。見放題配信で視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
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  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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