韓国、まさかの3位転落も…ラウンド32進出は「96％」？勝ち点3チームの突破確率を有力メディア分析

FIFAワールドカップ2026のグループAで3位に終わった韓国代表だが、ラウンド32進出の可能性は高いようだ。





ここまでのグループA2試合を1勝1敗で終えていた韓国。そして24日の南アフリカとの最終節では、引き分け以上で2位以上が確定する状況だった。しかし、64分に先制ゴールを許すと、最後まで追いつくことができず。0-1で敗れている。





イギリス『BBC』も、「初戦のチェコ戦で見せた韓国の流麗なフットボールは影を潜め、代わりに意気消沈した姿が伺えた。南アフリカに終始上回られ、勝ち点を得るに値しない内容だった」とし、韓国が内容面でも苦しんだことを指摘している。





この結果、韓国は最終節でグループAの3位に転落（勝ち点3、得点2、失点3）。今大会では3位で終えた12チーム中成績上位8チームまでがラウンド32に進出できるが、韓国は現時点の3位チームの中で4位となっており、他グループの結果を待つ状況となっている。





それでも、韓国がグループリーグで敗退する可能性は低いのかもしれない。有力メディア『The Athletic』は、「勝ち点3で3位となったチームでも、得失点差が大きく劣らない限りはノックアウトステージへ進出できる可能性が高い」と指摘。各チームの勝ち点と得失点差、さらに各グループの状況などを考慮して数千回に及ぶシミュレーションを行った結果に基づき、勝ち点3チームのノックアウトステージ進出確率を以下のように予想している。





■勝ち点3チームのノックアウトステージ進出確立





・得失点＋3：99％

・得失点＋2：99％

・得失点＋1：99％

・得失点0：99％

・得失点-1：96％

・得失点-2：83％

・得失点-3：51％

・得失点-4：26％





このシミュレーションによると、韓国（得失点差-1）は「96％」でノックアウトステージに進出できるとのこと。また、グループCを3位で終えたスコットランド（勝ち点3、得失点差-3）も「51％」とまだラウンド32進出の可能性は残されているようだ。一方で、グループBを勝ち点4の3位で終えたボスニア・ヘルツェゴヴィナは、すでにノックアウトステージ進出が決定している。





なお、韓国がノックアウトステージに進出した場合、ラウンド32ではグループGの首位チームと対戦。同グループは現在、エジプトが勝ち点4で2位イランと3位ベルギー（共に勝ち点2）に2ポイント差をつけて首位を走っている。