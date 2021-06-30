ソン・フンミンは選外に…U-24韓国代表、東京オリンピックに臨むメンバー18人発表
最終更新
(C)Getty Images
U-24韓国代表が、東京オリンピックに挑むメンバーを発表した。
バレンシアMFイ・ガンインらが順当に招集された中、注目を集めたオーバーエイジ枠の3名も決定。元ガンバ大阪FWファン・ウィジョ、キム・ミンジェ、クォン・チャンフンとなった。トッテナムFWソン・フンミンは選外となっている。
U-24韓国代表は7月22日の初戦でU-24ニュージーランド代表と対戦。25日にU-24ルーマニア代表、28日にU-24ホンジュラス代表と対戦する。
編集部のおすすめ
東京オリンピックに臨むU-24韓国代表メンバー
GK
ソン・ボムグン（全北現代）
アン・ジュンス（釜山アイパーク）
DF
キム・ジェウ（大邱FC）
キム・ジンヤ（FCソウル）
ソル・ヨンウ（蔚山現代）
イ・ユヒョン（全北現代）
チョン・テウク（大邱FC）
キム・ミンジェ（北京国安）※
MF
キム・ドンヒョン（江原FC）
ウォン・ドゥジェ（蔚山現代）
イ・ガンイン（バレンシア）
イ・ドンギョン（蔚山現代）
チョン・スンウォン（大邱FC）
FW
ソン・ミンギュ（浦項スティーラーズ）
オム・ウォンサン（光州FC）
イ・ドンジュン（蔚山現代）
クォン・チャンフン（水原三星）※
ファン・ウィジョ（ボルドー）※
※オーバーエイジ枠