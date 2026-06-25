韓国が痛恨の敗戦…3位でGL終了、ラウンド32進出は他試合結果次第に。3連勝メキシコが首位＆南アフリカが初の決勝Tへ

FIFAワールドカップ2026は24日にグループAの最終節が行われた。





勝ち点3で2位の韓国は、同1で4位の南アフリカと対戦。引き分け以上でノックアウトステージ進出が決まる韓国は、ソン・フンミンをベンチスタートに。代わりにファン・ヒチャンを先発起用すると、開始直後からチャンスを作り、7分にはイ・ガンインのシュートが枠のわずか右へ外れる。一方の南アフリカも、20分前後からテンポを上げてチャンスを作ると、30分には立て続けに決定機が訪れたものの、GKキム・スンギュの連続ファインセーブに阻まれている。





序盤から激しい攻防が続く一戦だが、前半終盤は南アフリカが主導権を握ってチャンスを作る。しかしゴールは生まれず、前半はスコアレスで折り返した。





前半押し込まれていた韓国は、後半頭から3選手を入れ替え。主将でエースのソン・フンミンを投入し、ゴールを奪いに行く。しかし、先制したのは南アフリカだった。63分、ボックス内で受けたマセコがシュートを流し込んだ。南アフリカが大きなリードを奪う。









追いかける韓国は、失点後に猛攻を仕掛けていくがなかなか決定機を作れない時間が続く。このまま試合は終了し、南アフリカが1-0で韓国を下した。





勝ち点6ですでにノックアウトステージ進出を決めている共催国メキシコは、同1で3位のチェコと激突。前半は互角の展開の中でスコアレスで折り返したが、後半に入るとメキシコが立て続けにゴールを奪う。55分にカウンターからチャベスが冷静に流し込むと、61分にもゴール前の混戦からキニョーネスが押し込んだ。チェコを突き放すことに成功する。さらに終盤にはダメ押し弾を奪い、メキシコが3-0でチェコを下した。









この結果、3連勝のメキシコが首位でラウンド32へ。さらに、直接対決で勝利した南アフリカが2位で初のノックアウトステージ進出を決めた。韓国は3位に転落（勝ち点3、得失点差-1）し、ノックアウトステージ進出は他試合の結果次第に。そして、4位のチェコは敗退が決まっている。