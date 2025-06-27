『KONAMI』が「eFootball™」シリーズ30周年記念イベントを開催！豪華ゲスト参加の新情報発表会も

『KONAMI（株式会社コナミデジタルエンタテインメント）』は、「eFootball™」シリーズ30周年を記念した初のファンフェスタ「eFootball™ World Festival in Tokyo」を開催することを発表した。
1995年に「ウイニングイレブン」として誕生し、「eFootball™」への進化を経て、7月21日にシリーズ30周年を迎える「eFootball™」。『KONAMI』はこれを記念して、シリーズ初のファンフェスタ「eFootball™ World Festival in Tokyo」を開催すると発表した。
ベルサール渋谷ガーデンで行うイベントでは、さまざまな対戦・参加型のコンテンツを無料で楽しめるほか、イベントのフィナーレに開催する「eFootballシリーズ30周年記念発表会」ではゲーム内の新情報や新たなライセンス情報を発表するという。さらに、公式eスポーツ大会「eFootball Championship 2025 World Finals」を同時開催するようだ。
なお「eFootball™シリーズ30周年記念発表会」では、MCのジョン カビラさん、萩原利久さん、くりぃむしちゅー有田さん、アンタッチャブル山崎弘也さんなど豪華ゲストも参加することになる。
■開催日時: 2025年7月21日(月・祝) 10:00～18:30(最終受付17:30)
※開催時間は今後変更になる可能性。
■開催場所: ベルサール渋谷ガーデン
(東京都渋谷区南平台町16−17 住友不動産渋谷ガーデンタワー B1)
■来場者特典: 選択契約権 スペシャル選手リスト (7月21日時点で配信)
『eFootball 』オリジナルステッカー(全7種類の中からランダムで1個)
ハンドクラッカー(振ると音が鳴る『eFootball 』オリジナルデザインの応援グッズ)
■公式サイト 応募ページ
https://efootball-point.konami.net/campaign-festival/36337640-f00e-11ef-9c07-639a40b73ae7