日本戦の交代策に批判殺到…オランダ代表監督クーマン「ミスをしたのは私だ。大人として責任を受け入れる」

オランダ代表のロナルド・クーマン監督が、北中米ワールドカップ初戦日本戦の選手交代について、自身がミスを犯したとの見解を示した。オランダ『RTL』がコメントを伝えた。

日本戦では2度リードを奪いながらも、MF中村敬斗、MF鎌田大地のゴールで追いつかれて、勝ち点1を分け合ったオランダ。同国のメディアおよびサポーターは、守備的な交代策が引き分けにつながったとして、クーマン監督に対して厳しい批判を向けている。

そして20日のスウェーデン戦を前に会見に出席したクーマン監督は、自身の交代策が適切ではなかったと発言。責任を負うとしている。

「私自身も、あの交代で望んだ結果が得られなかったことは分かっている。選手たちに高い位置でプレスをかけるよう指示したが、実行できず引き分けで終わってしまった」

「それは世代的な部分もある。選手と監督はもっと意見を言い合っていい。私は交代の背後にある意図を説明しようとしたが、試合に勝つために望んでいたようなインパクトをもたらすことはできなかった。責任は私にある。大人として、堂々と批判を受け止めなければならない。それ自体は何の問題もない」

「交代には理由がある。それがうまくいくときもあれば、そうでないときもあるということだ」