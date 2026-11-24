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【欧州・海外サッカー ニュース】PSVは、チャンピオンズリーグでレアル・マドリーに1-5で敗れた。

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元オランダ代表のルート・フリット氏は、レアル・マドリー戦で先発したPSVの日本代表MF佐野航大に厳しい評価を下した。

24日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節で、レアル・マドリーと対戦したPSV。ヨーロッパの盟主相手に敵地で先制することに成功したが、後半だけで5失点を喫することに。そのまま1-5で敗れ、リーグフェーズ3敗目（1勝1分け）を喫している。

そしてこの試合でも先発した佐野航大について、オランダのレジェンドは厳しい評価を下している。『Ziggo Sport』の番組に出演したフリット氏は、レアル・マドリーの3点目につながった日本代表MFのパスミスをを挙げつつ、以下のように指摘した。

「（後半も）ボールを保持し続けられたはずの場面がいくつもあった。しかし、非常に奇妙なことだが、佐野は前半こそ素晴らしかったのに、後半は信じられないほど酷かったよ。文字通り、すべてのボールが相手に渡ってしまっていたんだ」

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一方でフリット氏は、PSVの守備陣についても「『少しはボールをキープして落ち着かせろよ』と言いたくなるね。ボールを長く保持できれば、それだけ相手の猛攻を浴びるリスクも減るはずだ。チャンスはあったにもかかわらず、彼らにはそれができなかった」と分析。そのうえで、PSVにとって痛みを伴う教訓になったと語っている。

「レアル・マドリーは、『何かを得られるかもしれない』という感覚を抱かせてくれる。すると『うまくいっている』と感じるものだ。自由が生まれ、プレーを始めることが出来る。そして後半も良いサッカーができるだろうと思っていると、突然、彼らのプレースピードが格段に上がり、質の高さが際立ってくるんだよ」