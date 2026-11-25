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【欧州・海外サッカー ニュース】PSVは、チャンピオンズリーグでレアル・マドリーに1-5で敗れた。

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PSVの日本代表MF佐野航大は、レアル・マドリー戦で一定の評価を獲得している。

24日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節で、レアル・マドリーと対戦したPSV。ヨーロッパの盟主相手に敵地で先制することに成功したが、後半だけで5失点を喫することに。そのまま1-5で敗れ、リーグフェーズ3敗目（1勝1分け）を喫している。

そしてこの試合でも先発した佐野航大は、ポルトガル代表MFベルナルド・シウバを封じるなど前半は主に守備面で際立ったパフォーマンスを披露していたが、レアル・マドリーの3点目につながるパスミスなど、後半はチームとともにやや苦しんでいた。

そんな23歳日本代表MFについて、オランダ『VP』は及第点となる「6」と評価。前半のプレーを高く評価しつつも、後半のパフォーマンスや失点につながったプレーを指摘している。

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「ベルナベウという舞台に対する恐れは微塵も感じられず、至る所に顔を出してはセカンドボールを数多く回収した。前半には、彼がいかに優れたフットボーラーであるかを証明してみせた。しかし後半に入ると、彼もまた完全に調子を崩してしまった。拙いボールロストから、エンバペによる3点目をお膳立てしてしまっている」

なお、オランダ『Voetbalzone』も佐野航大を「6」と採点している。