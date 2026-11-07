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J1リーグ
team-logoヴィッセル神戸
Noevir Stadium Kobe
team-logo浦和レッズ
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Yuta Tokuma

【11月8日】ヴィッセル神戸vs浦和レッズの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第14節

J1リーグ
ヴィッセル神戸 対 浦和レッズ
ヴィッセル神戸
浦和レッズ

【J1放送予定】明治安田J1リーグ第14節、ヴィッセル神戸対浦和レッズの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年11月8日(日)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第14節で、ヴィッセル神戸と浦和レッズが対戦する。

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本記事では、ヴィッセル神戸と浦和レッズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ヴィッセル神戸vs浦和レッズ試合スケジュール・キックオフ時間

ヴィッセル神戸vs浦和レッズは、11月8日(日)に神戸のホーム、ＭＵＦＧスタジアム(国立競技場)で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1リーグ第14節
  • 日時：2026年11月8日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ
  • 会場：ＭＵＦＧスタジアム(国立)
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ヴィッセル神戸vs浦和レッズ｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第14節のヴィッセル神戸vs浦和レッズは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス

視聴

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ヴィッセル神戸vs浦和レッズのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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ヴィッセル神戸vs浦和レッズ チーム情報

ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ 予想スタメン

マネージャー

  • ミヒャエル・スキッベ

成績

KOB

KOB - 直近成績

KWF
2-1
MAZ
0-0
DAE
0-1
NAG
3-1
RAT
3-2
得点（失点）
8/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
URD

URD - 直近成績

MIH
0-1
JEF
3-2
VVN
1-0
NAG
1-2
KAR
4-0
得点（失点）
7/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ヴィッセル神戸ドロー浦和レッズ
2
2
1
J1リーグ
浦和レッズ badge
浦和レッズ
URD
1
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
0
終了
J1リーグ
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
0
浦和レッズ badge
浦和レッズ
URD
0
終了
J1リーグ
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
1
浦和レッズ badge
浦和レッズ
URD
0
終了
J1リーグ
浦和レッズ badge
浦和レッズ
URD
1
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
1
終了
J1リーグ
浦和レッズ badge
浦和レッズ
URD
1
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
2
終了
4得点3
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
FC東京FC東京FCT
141031338+2533
2
柏レイソル柏レイソルKAR
1410133120+1131
3
サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島SHI
139223210+2229
4
FC町田ゼルビアFC町田ゼルビアMAZ
138413010+2028
5
ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸KOB
138232112+926
6
鹿島アントラーズ鹿島アントラーズKAN
147252924+523
7
横浜F・マリノス横浜F・マリノスYFM
145722115+622
8
川崎フロンターレ川崎フロンターレKWF
146442824+422
9
浦和レッズ浦和レッズURD
137062127-621
10
ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山OKA
145271622-617
11
京都サンガF.C.京都サンガF.C.KSF
144461923-416
12
名古屋グランパス名古屋グランパスNAG
144281523-814
13
セレッソ大阪セレッソ大阪OSA
133551323-1014
14
東京ヴェルディ東京ヴェルディTVE
143561222-1014
15
清水エスパルス清水エスパルスSSP
144281023-1314
16
V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎VVN
143471722-513
17
ガンバ大阪ガンバ大阪GOS
132651421-712
18
ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉JEF
132471524-910
19
水戸ホーリーホック水戸ホーリーホックMIH
132381225-139
20
アビスパ福岡アビスパ福岡AVF
1422101425-118
AFC Champions League
降格

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