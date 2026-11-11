Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの準々決勝第1戦が11月11日(水)に行われ、ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが対戦する。
本記事ではルヴァンカップ準々決勝第1戦、神戸vs町田の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ヴィッセル神戸vsFC町田ゼルビアのキックオフ時間は何時？
ヴィッセル神戸vsFC町田ゼルビアのテレビ放送・ネット配信予定
サービス
視聴
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ヴィッセル神戸vsFC町田ゼルビア｜おすすめ視聴方法
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ヴィッセル神戸vsFC町田ゼルビア チームニュース
直近成績
直接対戦の結果
対戦成績
2得点5
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた1/5
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