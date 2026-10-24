2026年10月24日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第12節で、ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが対戦する。
本記事では、ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
ヴィッセル神戸vsFC町田ゼルビア｜試合スケジュール・キックオフ時間
ヴィッセル神戸vsFC町田ゼルビアは、10月24日(土)に神戸のホーム、ノエビアスタジアム神戸で開催される。
- 大会：2026 明治安田J1リーグ第12節
- 日時：2026年10月24日(土) 15:00キックオフ
- 対戦：ヴィッセル神戸 vs FC町田ゼルビア
- 会場：ノエビアスタジアム神戸
ヴィッセル神戸vsFC町田ゼルビア｜テレビ放送・ネット配信予定
明治安田J1リーグ第12節のヴィッセル神戸vsFC町田ゼルビアは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。
サービス
視聴
DMM×DAZNホーダイ
DAZN
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
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ヴィッセル神戸vsFC町田ゼルビア チーム情報
ヴィッセル神戸 vs FC町田ゼルビア 予想スタメン
マネージャー
- ミヒャエル・スキッベ
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|11
|8
|2
|1
|30
|10
|+20
|26
勝
勝
勝
負
分
|2
|11
|7
|3
|1
|21
|8
|+13
|24
分
勝
勝
勝
勝
|3
|11
|7
|2
|2
|25
|10
|+15
|23
負
勝
勝
勝
勝
|4
|11
|7
|1
|3
|18
|11
|+7
|22
負
勝
負
勝
勝
|5
|11
|7
|1
|3
|22
|17
|+5
|22
分
負
勝
勝
勝
|6
|11
|6
|2
|3
|23
|18
|+5
|20
分
勝
勝
分
負
|7
|11
|5
|4
|2
|23
|17
|+6
|19
勝
勝
負
分
勝
|8
|11
|6
|0
|5
|20
|23
|-3
|18
勝
勝
負
勝
負
|9
|11
|4
|5
|2
|15
|11
|+4
|17
分
分
分
勝
分
|10
|11
|5
|1
|5
|14
|15
|-1
|16
勝
負
負
負
勝
|11
|11
|4
|2
|5
|10
|16
|-6
|14
負
分
勝
勝
勝
|12
|11
|4
|1
|6
|13
|17
|-4
|13
分
勝
勝
負
負
|13
|11
|3
|4
|4
|10
|17
|-7
|13
分
負
分
分
負
|14
|11
|3
|3
|5
|15
|18
|-3
|12
勝
負
分
分
勝
|15
|11
|2
|4
|5
|12
|19
|-7
|10
勝
分
負
負
負
|16
|11
|2
|3
|6
|12
|16
|-4
|9
負
負
負
負
負
|17
|11
|2
|3
|6
|13
|21
|-8
|9
分
負
負
勝
負
|18
|11
|2
|1
|8
|12
|18
|-6
|7
負
負
勝
負
負
|19
|11
|1
|3
|7
|10
|22
|-12
|6
負
分
分
負
分
|20
|11
|0
|5
|6
|6
|20
|-14
|5
分
負
負
負
分