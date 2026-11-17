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【サッカー 日本代表 ニュース】来年3月に行われるFIFA会長選挙では、ジャンニ・インファンティーノ氏やフィリップ・ディアロ氏、さらに田嶋幸三氏も立候補している。

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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、現FIFA会長ジャンニ・インファンティーノ氏を批判している。

一連の汚職事件を受けて前年に辞任したゼップ・ブラッター氏の後任として、2016年からFIFA会長を務めているインファンティーノ会長。2019年と2023年の選挙では対立候補がおらず再選を果たしており、今年4月には2027年から始まる4年間の任期に向けて再び立候補する意向を表明している。

しかし、ワールドカップ大会期間中の振る舞いやワールドカップ関連事業株式売却案の発表を発端に世界各地のサッカー連盟が反発しており、特にUEFA（欧州サッカー）は辞任を要求するだけでなく、対立候補の擁立に動いていることが報じられていた。そして5日、JFA（日本サッカー協会）の田嶋幸三名誉会長が出馬する意向を表明。これはUEFAの後押しも要因の1つだと指摘されている。さらにUEFAは16日、FFF（フランスサッカー連盟）のフィリップ・ディアロ会長を支持することを表明していた。

そんな中で、ワールドカップ期間中にもインファンティーノ会長の振る舞いを批判していたクロップ監督は、会見で以下のように語っている。

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「私は長年フットボールを見続けてきた。私よりもこの件に詳しい人は大勢いる。しかし、今や多くの人が、トップが交代すれば状況は大きく改善すると考えているはずだ。ゼップ・ブラッターの時代より悪くなることはないと思っていたが、それをやってのけた人物が現れたんだ」

「ジャンニ・インファンティーノに関しては、次に就任する人物は間違いなく彼よりうまくやれるはずだと思うよ」

さらにクロップ監督は、3月の会長選挙について問われると「フットボールの未来を心から案じ、金銭的な利益を目的としない人たちがいるはずだ。もしそのような人物が名乗りを上げ、会長に就任することになれば、大きな改善につながるだろう。フットボールの未来を深く案じ、そこに金銭的な利害関係を持たない人たちが間違いなく存在するはずなんだよ」と強調している。