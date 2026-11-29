共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】リーグ・アンでリヨンとモナコが対戦した。

広告

リヨンの中村敬斗がリーグ戦で初ゴールを記録した。

リーグ・アン第12節が行われ、リヨンとモナコが対戦。中村敬斗、南野拓実が揃って先発し、日本人対決が実現した。

試合は15分に動く。中村がカットインから右足を振り抜き、ゴールへ吸い込まれた。中村のリーグ戦初ゴールが生まれ、リヨンが先手を取った。

23分にはマティス・アブリーヌ（モナコ）がペナルティエリア中央から右足でシュートし、モナコが同点に追いついた。後半開始早々には南野が巧みなタッチからエリア内へ進入してシュートを放つも、ボールは枠外へ。68分には中村のパスからザカリー・アテカメがシュートに至るも、モナコGKにセーブされた。

広告 広告

72分には左サイドから南野が裏でボールを受けて左足で折り返し。これをヴァンデルソンが押し込み、モナコが逆転に成功した。

Related Topics

左サイドでは中村が果敢に仕掛けてクロスなど奮闘するも、南野が自陣での守備を行うなど日本人同士での激しいマッチアップも。しかし、84分には南野が座り込んでしまい、途中交代となった。

終盤にはライン上ギリギリで高いボールをコランタン・トリッソがコントロール。ノア・ナルテイへつなぐと、ミドルシュートを放つ。これがディフレクションしてゴールへ吸い込まれるが、ハンドがあったとして取り消しに。

広告

すると、終盤にモナコがダメ押し弾を記録。3点目を挙げ、モナコが3-1と勝利している。