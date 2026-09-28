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ライブ
keisuke-goto(C)Getty Images
Kyoya Saito

先発も不発の後藤啓介「決めないと生き残っていけない世界。綺世君は3点取っている」

日本 対 ベネズエラ
日本
ベネズエラ
親善試合
後藤啓介

【欧州・海外サッカー ニュース】日本代表の後藤啓介が悔しさを漏らした。

日本代表のFW後藤啓介はベネズエラ戦後に悔しさを漏らした。

キリンチャレンジカップ2026で日本代表とベネズエラが対戦。1-1で終盤を迎えると、カウンターからベネズエラがPKを獲得した。しかしVARでの確認後、直前のプレーで久保建英が足を踏まれており、逆に日本代表のPKに。上田綺世が決勝点を決め、日本が2-1と勝利している。

先発出場した後藤は無得点に終わり途中交代。「決定機が1本あったので決めないと生き残っていけない世界」と漏らす。

「ああいうチャンスをしっかりものにしたいなって思ったし、簡単に次が来るとは思わないですけど、次出るチャンスがあったら、しっかりいい準備して決めれるようにしたいなと思います」

さらに、「もっとやれたし、もっとチャンスに絡んでいかないといけない」と課題を口にした後藤は、2得点を挙げた上田綺世にも言及した。

「綺世くんが入って収まるシーンが増えて、起点になってビルドアップも安定してましたし、相手陣内でボールを回して攻めている時間が長かったかなと思います」

「やっぱゴールが必要になる。綺世くんは3点取っていますし、健人も結果を残している。生き残るためにクラブも大事ですけど、代表で点を取ることが大事になってくる。ゴールやボールに執着して決定的な場面にもっと顔を出せたらなと」

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