「ATP500 ワシントンD.C.」に、錦織圭が出場予定となっている。

本記事では、「ATP500 ワシントンD.C.」における錦織圭の試合予定、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ATP500 ワシントンD.C.に錦織圭が出場！過去成績は？

錦織圭は2026シーズン限りでの現役引退を発表。今回のワシントンD.C.は、現役引退発表後に初めて参加する公式戦となる。

なお、過去には8度ワシントンD.C.に参加しており、今大会が9度目。最高成績は2015年で、優勝を果たしている。錦織圭のワシントンD.C.本大会における過去成績は以下の通り。

年 成績 2013 3回戦 2014 ベスト8 2015 優勝 2017 ベスト4 2018 ベスト8 2021 ベスト4

※本大会成績のみ記載。

錦織圭 ワシントンD.C.の試合予定・開始時間・テレビ放送予定

ATP500 ワシントンD.C.は、7月27日(月)～8月3日(月)に開催。ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』が錦織圭の全試合を日本語実況・解説付きでライブ＆見逃し配信。ゲスト解説に松岡修造氏、実況に鍋島昭茂氏、解説に村上武資氏という体制となっている。

『U-NEXT』が日本国内独占配信するため、その他のプラットフォームによるネット配信やテレビ放送は予定されていない。

開始日時 ラウンド 対戦カード テレビ放送・ネット配信 7月28日(火)

午前6:00 1回戦 錦織圭 vs シャン・ジュンチュン U-NEXT

※すべて日本時間。

※対戦カード中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

ATP500 ワシントンD.C.のおすすめ視聴方法は？

ATP500 ワシントンD.C.を含むATPツアーは、『U-NEXT』にて見放題で独占ライブ配信。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間が設けられており、期間中もATPツアーを含む見放題作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、トライアル期間中に解約すれば支払いは発生しない。

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください