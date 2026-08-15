2026年8月15日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第2節で、川崎フロンターレと京都サンガF.C.が対戦する。

本記事では、川崎フロンターレと京都サンガF.C.の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

川崎フロンターレvs京都サンガF.C.｜試合スケジュール・キックオフ時間

川崎フロンターレvs京都サンガF.C.は、8月15日(土)に川崎Fのホーム、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催される。

大会：2026 明治安田J1リーグ第2節

日時：2026年8月15日(土) 19:00キックオフ

対戦：川崎フロンターレ vs 京都サンガF.C.

会場：Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

川崎フロンターレvs京都サンガF.C.｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第2節の川崎フロンターレvs京都サンガF.C.は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

川崎フロンターレvs京都サンガF.C.のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J1・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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川崎フロンターレvs京都サンガF.C. チーム情報

川崎フロンターレ vs 京都サンガF.C. 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー 長谷部茂利 予想スタメン 控え選手 マネージャー ランコ・ポポヴィッチ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表