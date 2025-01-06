ユヴェントス移籍報道の高井幸大も！川崎Fが25選手と契約合意、新体制と背番号も発表

川崎フロンターレは6日、複数の主力選手と2025シーズンの契約で合意したことを発表した。
2024シーズンは8位に終わり、鬼木達監督も退任することになった川崎F。長谷部茂利監督が新たに就任、アビスパ福岡を5シーズン率いてルヴァンカップ制覇に導いた指揮官の下で戦うことになるが、複数の主力選手と契約で合意している。
川崎Fは6日、公式HPでチョン・ソンリョンや橘田健人、大島僚太、小林悠、脇坂泰斗、家長昭博、瀬川祐輔、マルシーニョら25選手と2025シーズンの契約で合意したことを発表。また、一部ではセリエAの強豪ユヴェントス移籍の可能性も伝えられた高井幸大も、契約に合意している。
また、同時にトップチームスタッフの体制と選手背番号も発表している。
■スタッフ
▽監督
長谷部茂利
▽ヘッドコーチ
長橋康弘
▽コーチ
佐原秀樹
大黒将志
吉田勇樹
中嶋円野
▽GKコーチ
石野智顕
▽コンディショニングコーチ
樋口創太郎
▽アシスタントコンディショニングコーチ
松本圭介
■選手（Jリーグ背番号/ACLE背番号）
1/1 GKチョン・ソンリョン
2/2 DF高井幸大
4/4 DFジェジエウ
5/5 DF佐々木旭
6/77 MF山本悠樹
7/7 DF車屋紳太郎
8/8 MF橘田健人
9/9 FWエリソン
10/10 MF大島僚太
11/11 FW小林悠
13/13 DF三浦颯太
14/14 MF脇坂泰斗
15/15 DF田邉秀斗
16/16 MF大関友翔
18/30 MF瀬川祐輔
19/19 MF河原創
20/20 FW山田新
21/21 GK安藤駿介
23/23 FWマルシーニョ
24/24 FW宮城天
26/26 MF山内日向汰
27/27 DF神橋良汰
28/28 MFパトリッキ・ヴェロン
30/36 DF野田裕人
31/31 DFファン・ウェルメスケルケン・際
33/33 GKイ・クンヒョン
35/35 DF丸山祐市
38/32 FW神田奏真
39/39 DF土屋櫂大
41/41 MF家長昭博
44/44 DFセサル・アイダル
98/98 GK山口瑠伊