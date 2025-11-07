このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logo鹿島アントラーズ
Kashima Soccer Stadium
team-logo横浜FC
GOAL

【11月8日】鹿島アントラーズvs横浜FCの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第36節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第36節、鹿島アントラーズ対横浜FCのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月8日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第36節で、鹿島アントラーズと横浜FCが対戦する。

本記事では、鹿島アントラーズvs横浜FCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

鹿島アントラーズvs横浜FC｜試合日程・キックオフ時間

鹿島アントラーズvs横浜FCは、11月8日(土)に鹿島のホーム、メルカリスタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第36節
  • 日時：2025年11月8日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：鹿島アントラーズ vs 横浜FC
  • 会場：メルカリスタジアム

鹿島アントラーズvs横浜FC｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第36節の鹿島アントラーズvs横浜FCは、テレビ放送は衛星放送『NHK BS』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

鹿島アントラーズvs横浜FCのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

鹿島アントラーズvs横浜FC チーム情報

鹿島アントラーズ vs 横浜FC スタメン

鹿島アントラーズHome team crest

4-4-2

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestYHF
1
早川友基
3
キム・テヒョン
55
植田直通
7
小川諒也
25
小池龍太
6
三竿健人
11
田川亨介
27
松村優太
13
知念慶
40
鈴木優磨
9
レオ・セアラ
24
ヤクブ・スウォビィク
16
伊藤槙人
2
ンドカ・ボニフェイス
22
岩武克弥
8
山根永遠
4
ユーリ・ララ
76
山田康太
90
アダイウトン
10
ジョアン・パウロ
70
細井響
9
櫻川ソロモン

3-4-2-1

YHFAway team crest

KAN
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 鬼木達

YHF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 三浦文丈

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KAN
-直近成績

ゴールを許す
8/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

YHF
-直近成績

ゴールを許す
3/9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

KAN

直近の 5 試合

YHF

4

勝利

0

引分け

1

Win

12

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

順位表

0