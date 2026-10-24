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ライブ
mitoma Getty Images
Ryo Mika

三笘薫、次回の日本代表活動も不参加か…復帰は11月22日以降に？地元メディア「回復は順調」

三笘薫
リヴァプール 対 ブライトン
リヴァプール
ブライトン
プレミアリーグ

【欧州・海外サッカー ニュース】ブライトン（プレミアリーグ）MF三笘薫は、ケガのため今季は未だピッチに立っていない。

ブライトンMF三笘薫は、11月のインターナショナルウィーク明けに復帰できる可能性があるようだ。


これまでブライトンで公式戦135試合出場、27ゴール21アシストを記録してきた三笘薫。近年のクラブの躍進に貢献してきた1人だが、昨年5月にハムストリングを負傷して離脱を強いられることに。日本代表として出場が期待されたワールドカップも欠場、今季も未だピッチに立てない状況が続いている。


そんな29歳FWについて、地元メディア『Sussex World』が復帰時期を予想。回復は順調としつつも、さらに1カ月近く離脱が続くと予想した。


「ハムストリングのケガから順調に回復しており、次回の代表ウィーク明けの復帰を目指している」


同メディアは、11月の日本代表活動も不参加になると分析。ブライトンはインターナショナルウィーク明けの初戦（22日）でハル・シティと対戦するが、この試合で復帰を目指すことになると予想している。


なお、三笘薫と同じく離脱が続くFWヤンクバ・ミンテについては、25日のリヴァプール戦で復帰する可能性があるようだ。ここまで勝ち点16で3位と好調のブライトンだが、両ウイングの状態に注目が集まっている。

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