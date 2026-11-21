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【欧州・海外サッカー ニュース】ハリー・ケインは、今季バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）で公式戦16試合10ゴール10アシストを記録している。

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バイエルン・ミュンヘンは、イングランド代表FWハリー・ケインが数カ月離脱することを明かした。

2025-26シーズンはバイエルンとイングランド代表を合わせて公式戦65試合73ゴールと驚異的な成績を残し、10月末には自身初のバロンドールにも輝いたケイン。今季もバイエルンでは公式戦16試合10ゴール10アシストと圧倒的なパフォーマンスを続けていたが、インターナショナルウィーク明けの20日に行われたケルン戦(1-1)で20分に交代を強いられていた。

そして試合後、バイエルンは公式HPでケインの状態について発表。「ハリー・ケインが左足首の靭帯を損傷した。これはFCバイエルンの医療部門による検査で確認された。この結果、33歳の同選手は今後数カ月間、戦列を離れることになる」とし、長期離脱になることを認めている。

さらに『The Athletic』は、ケインが約3カ月の離脱になると予想。来年1月20日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節、マンチェスター・ユナイテッド戦も欠場することになるとし、3月下旬にイングランド代表として出場が見込まれていたUEFAネーションズリーグ準々決勝に間に合うかも不透明だと指摘している。

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なおバイエルンは、ケルン戦で前半のみのプレーとなったマイケル・オリーセについても、「前足部に打撲を負ったと診断された。今後数日間は治療を受ける予定である」と明かしている。