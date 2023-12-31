「JPFAアワード2023」MVPは三笘薫が2年連続受賞！ 選手間投票でベスイレに久保建英や遠藤航ら

「極楽湯presents JPFAアワード2023」が12月31日に行われ、各賞が決定した。
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「JPFAアワード」は活躍した日本プロサッカー選手会（JPFA）所属の選手を表彰する個人タイトルであり、J1、J2、J3の国内各カテゴリーに加え、リーグを問わない「JPFA」カテゴリーの合計4カテゴリーから各1名計4名を最優秀選手賞に選出。JPFA所属選手たちの投票により、初年度である2022年のJPFA・最優秀選手賞には三笘薫が輝いていた。
そして、2023年度も各賞が発表され、JPFA・最優秀選手賞は三笘薫が2年連続の受賞を果たしている。三笘はブライトンでの2年目である2023-24シーズン、ここまで公式戦24試合に出場して3ゴール6アシストを記録していた。
また、JPFAベストイレブンにはリヴァプールMF遠藤航やレアル・ソシエダMF久保建英、アーセナルDF冨安健洋ら代表の常連がメインに。それ以外では、1月1日のタイ代表戦が代表初招集の伊藤涼太郎や、大迫勇也が国内組として唯一名を連ねている。
今回発表された各賞は以下の通り。
■JPFA
・MVP
MF三笘薫（ブライトン）
・ベストイレブン
GK鈴木彩艶（シント=トロイデン）
DF冨安健洋（アーセナル）
DF板倉滉（ボルシアMG）
MF遠藤航（リヴァプール）※選出はDF枠
MF久保建英（レアル・ソシエダ）
MF三笘薫（ブライトン）
MF伊藤涼太郎（シント=トロイデン）
FW上田綺世（フェイエノールト）
FW伊東純也（スタッド・ランス）
FW大迫勇也（神戸）
FW古橋亨梧（セルティック）
■J1
・MVP
FW大迫勇也（神戸）
・ベストイレブン
GK西川周作（浦和）
DF藤井陽也（名古屋）
DF毎熊晟矢（C大阪）
DF酒井高徳（神戸）
MF佐野海舟（鹿島）
MF脇坂泰斗（川崎F）
MF山口蛍（神戸）
FW大迫勇也（神戸）
FW武藤嘉紀（神戸）
FW山岸祐也（福岡）
FW細谷真大（柏）
■J2
・MVP
MF乾貴士（清水）
・ベストイレブン
GK権田修一（清水）
DF鈴木大輔（千葉）
DF宮原和也（東京V）
DF鈴木義宜（清水）
MF田口泰士（千葉）
MF森田晃樹（東京V）
MF乾貴士（清水）
FW小森飛絢（千葉）
FW藤尾翔太（町田）
FWジャーメイン良（磐田）
FW渡邉りょう（藤枝）
■J3
・MVP
FW松田力（愛媛）
・ベストイレブン
GK辻周吾（愛媛）
DF小川大空（愛媛）
DF森下怜哉（愛媛）
DF岡本將成（鹿児島）
MF谷本駿介（愛媛）
MF菊井悠介（松本）
MF茂木駿佑（愛媛）
FW小松蓮（松本）
FW松田力（愛媛）
FWブラウンノア賢信（沼津）
FW端戸仁（鹿児島）
※チーム名は2023シーズン終了時