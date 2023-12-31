「JPFAアワード2023」MVPは三笘薫が2年連続受賞！ 選手間投票でベスイレに久保建英や遠藤航ら

【サッカー日本代表 最新情報】「極楽湯presents JPFAアワード2023」のMVP、ベストイレブンは日本プロサッカー選手会（JPFA）所属の全選手が選考対象となっている。

「極楽湯presents JPFAアワード2023」が12月31日に行われ、各賞が決定した。

「JPFAアワード」は活躍した日本プロサッカー選手会（JPFA）所属の選手を表彰する個人タイトルであり、J1、J2、J3の国内各カテゴリーに加え、リーグを問わない「JPFA」カテゴリーの合計4カテゴリーから各1名計4名を最優秀選手賞に選出。JPFA所属選手たちの投票により、初年度である2022年のJPFA・最優秀選手賞には三笘薫が輝いていた。

そして、2023年度も各賞が発表され、JPFA・最優秀選手賞は三笘薫が2年連続の受賞を果たしている。三笘はブライトンでの2年目である2023-24シーズン、ここまで公式戦24試合に出場して3ゴール6アシストを記録していた。

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また、JPFAベストイレブンにはリヴァプールMF遠藤航やレアル・ソシエダMF久保建英、アーセナルDF冨安健洋ら代表の常連がメインに。それ以外では、1月1日のタイ代表戦が代表初招集の伊藤涼太郎や、大迫勇也が国内組として唯一名を連ねている。

今回発表された各賞は以下の通り。

次の試合 国際親善試合 JPN THA マッチプレビュー プレミアリーグ WHU BHA マッチプレビュー

■JPFA

・MVP

MF三笘薫（ブライトン）

・ベストイレブン

GK鈴木彩艶（シント=トロイデン）

DF冨安健洋（アーセナル）

DF板倉滉（ボルシアMG）

MF遠藤航（リヴァプール）※選出はDF枠

MF久保建英（レアル・ソシエダ）

MF三笘薫（ブライトン）

MF伊藤涼太郎（シント=トロイデン）

FW上田綺世（フェイエノールト）

FW伊東純也（スタッド・ランス）

FW大迫勇也（神戸）

FW古橋亨梧（セルティック）

■J1

・MVP

FW大迫勇也（神戸）

・ベストイレブン

GK西川周作（浦和）

DF藤井陽也（名古屋）

DF毎熊晟矢（C大阪）

DF酒井高徳（神戸）

MF佐野海舟（鹿島）

MF脇坂泰斗（川崎F）

MF山口蛍（神戸）

FW大迫勇也（神戸）

FW武藤嘉紀（神戸）

FW山岸祐也（福岡）

FW細谷真大（柏）

■J2

・MVP

MF乾貴士（清水）

・ベストイレブン

GK権田修一（清水）

DF鈴木大輔（千葉）

DF宮原和也（東京V）

DF鈴木義宜（清水）

MF田口泰士（千葉）

MF森田晃樹（東京V）

MF乾貴士（清水）

FW小森飛絢（千葉）

FW藤尾翔太（町田）

FWジャーメイン良（磐田）

FW渡邉りょう（藤枝）

■J3

・MVP

FW松田力（愛媛）

・ベストイレブン

GK辻周吾（愛媛）

DF小川大空（愛媛）

DF森下怜哉（愛媛）

DF岡本將成（鹿児島）

MF谷本駿介（愛媛）

MF菊井悠介（松本）

MF茂木駿佑（愛媛）

FW小松蓮（松本）

FW松田力（愛媛）

FWブラウンノア賢信（沼津）

FW端戸仁（鹿児島）

※チーム名は2023シーズン終了時