日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、11月26日(木)から11月29日(日)にかけて『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』が開催される。

本記事では、『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』の地上波テレビ放送・BS・CS中継予定などを紹介する。

JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ｜開催概要

公式競技(国内メジャー)『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』は、11月26日(木)から4日間にわたって宮崎カントリークラブ(宮崎県宮崎市／6543ヤード・パー72)で開催される。

同大会は2026シーズンのJLPGAツアー最終戦となる。

日程

日程(日本時間) ラウンド 11/26(木) 1日目 11/27(金) 2日目 11/28(土) 3日目 11/29(日) 4日目

JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ｜テレビ放送・BS・CS中継予定

JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは地上波テレビ放送・BS・CSでも中継される予定。U-NEXTでは全日程をライブ配信で視聴することができる。

地上波では日本テレビ系列で中継を予定しているが、録画放送となる。CSでは日テレジータスで放送される予定だ。

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 【11/26(木)】8:30~15:30(LIVE)

【11/27(金)】8:30~15:30(LIVE)

【11/28(土)】8:00~15:00(LIVE)

【11/29(日)】8:00~15:30(LIVE)※表彰式終了まで ネット 日本テレビ系列 【11/28(土)】15:00~15:55(録画)

【11/29(日)】16:00~17:25(録画) 地上波 日テレNEWS24 【11/26(木)】12:00~15:15(LIVE)

【11/27(金)】8:30~15:15(LIVE) CS 日テレジータス 【11/27(金)】22:00~28:45(録画)

【11/28(土)】8:00~12:45(LIVE)/24:30~25:30(録画)

【11/29(日)】8:00~12:45(LIVE)/24:00~25:30(録画) CS

JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。