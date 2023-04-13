国内最高峰の女子プロゴルフツアー「JLPGAツアー」は2023シーズンが11月まで開催されている。
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本記事では、JLPGAツアー2023年シーズンの日程、放送・配信予定、無料視聴方法をまとめている。
JLPGAツアー2023の日程・カレンダー
|日時
|大会
|放送
|配信
|4/14(金)～4/16(日)
|KKT杯バンテリンレディスオープン
|【地上波】日本テレビ系列28局ネット
【CS】日テレジータス
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
|4/21(金)～4/23(日)
|41st フジサンケイレディスクラシック
|【地上波】フジテレビ系列全国28局ネット
【BS】BSフジ
【CS】フジテレビONE
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
|4/28(金)～4/30(日)
|パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
|5/4(木)～5/7(日)
|ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
|5/12(金)～5/14(日)
|RKB×三井松島レディス
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
|5/18(木)～5/21(日)
|ブリヂストンレディスオープン
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
|5/25(木)～5/28(日)
|リゾートトラスト レディス
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
|6/2(金)～6/4(日)
|リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント2023 in 朝霧
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
|6/8(木)～6/11(日)
|宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
|6/16(金)～6/18(日)
|ニチレイレディス
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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・DAZN
|6/22(木)～6/25(日)
|アース・モンダミンカップ
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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・DAZN
|6/29(木)～7/2(日)
|資生堂 レディスオープン
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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・DAZN
|7/6(木)～7/9(日)
|ミネビアミツミ レディス 北海道新聞カップ
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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・DAZN
|7/20(木)～7/23(日)
|大東建託・いい部屋ネットレディス
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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・DAZN
|7/27(木)～7/30(日)
|楽天スーパーレディース
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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・DAZN
|8/4(金)～8/6(日)
|北海道meijiカップ
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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・DAZN
|8/11(金)～8/13(日)
|NEC軽井沢72ゴルフトーナメント
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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・DAZN
|8/18(金)～8/20(日)
|CAT Ladies2023
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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・DAZN
|8/24(木)～8/27(日)
|ニトリレディスゴルフトーナメント
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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・DAZN
|9/1(金)～9/3(日)
|ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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・DAZN
|9/7(木)～9/10(日)
|日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
|9/15(金)～9/17(日)
|第54回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
|9/22(金)～9/24(日)
|第50回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
|9/28(木)～10/1(日)
|日本女子オープンゴルフ選手権
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
未定
|10/6(金)～10/8(日)
|スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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|10/13(金)～10/15(日)
|富士通レディース 2023
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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|10/19(木)～10/22(日)
|NOBUTA GROUP マスターズGC レディース
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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|10/27(金)～10/29(日)
|樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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|11/2(木)～11/5(日)
|TOTO ジャパンクラシック
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
未定
|11/10(金)～11/12(日)
|第39回伊藤園レディスゴルフトーナメント
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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|11/16(木)～11/19(日)
|第42回大王製紙エリエールレディスオープン
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
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|11/23(木)～11/26(日)
|JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
|【地上波】未定
【BS】未定
【CS】未定
|【ネット】
・U-NEXT(31日間無料体験)
・DAZN
※日程・放送スケジュールは変更となる可能性あり
JLPGAツアー2023の放送・配信予定
女子プロゴルフ「JLPGAツアー2023」は『U-NEXT』『DAZN』が36大会でライブ配信を行うほか、地上波・衛星放送の各局が大会ごとに中継を行う。
おすすめ視聴方法：U-NEXT［無料トライアルで観られる！］
JLPGA女子プロゴルフツアー2023を観るなら『U-NEXT』がおすすめだ。
U-NEXTは2023年シーズンの36大会で予選ラウンドから決勝ラウンドまでを全て見放題で配信することが決定しており、会員であれば追加料金不要で11月に行われる最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」まで年間通して楽しむことができる。
U-NEXTの月額料金は2,189円（税込）だが、初回登録であれば31日間無料トライアルと600円分のU-NEXTポイントがもれなく付いてくる。ポイントは最新映画レンタルなどに使用可能。
万が一31日以内に解約する場合でも、追加料金はかからないので安心だ。
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※本ページの情報は2023年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。