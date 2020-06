「こんな過密日程はこの先ない。どこまでやれるのか自分でも楽しみ」。レノファ山口・池上丈二の決意

🄫RENOFA YAMAGUCHI FC

【国内サッカー ニュース】いよいよJリーグが再開する。DAZNと18のパートナーメディアが取り組む「DAZN Jリーグ推進委員会」では「THIS IS MY CLUB-FOR RESTART WITH LOVE-」と称し、インタビューを実施。Goalではレノファ山口MF池上丈二に話を聞いた。