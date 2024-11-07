Jリーグ、来季日程・登録リストの公開日を発表！ 年間対戦カードは12月13日予定

Jリーグは7日、2025年の試合日程と登録選手リストの公開スケジュールを発表した。
2025シーズンのJリーグは、明治安田Jリーグの3月までに開催する試合に関して、昨年よりもタイミングを早めて12月27日（金）にキックオフ日時、開催スタジアム、TV放送情報を公開する。また、12月13日（金）には2025シーズンの明治安田Jリーグ年間対戦カード一覧も発表予定となっている。
JリーグYBCルヴァンカップに関しても12月20日（金）13:00に1stラウンド組み合わせ表と開催日、一部対戦カードやキックオフ時刻、スタジアムを発表予定。各クラブ登録選手／役員・チームスタッフ一覧の登録リストは来年1月23日（木）発表予定だ。全体として、年明けに日程を公開していた例年から大幅に早まっている。
Jリーグの2025シーズンスケジュール発表予定日は以下の通り。
■明治安田J1・J2・J3（概要）
【発表日時】
2024年12月13日（金）午後予定
【発表内容】
・年間対戦カード（ホームorアウェイ、各節の開催候補日のみ記載）
・THE国立DAY（国立競技場開催試合の開催日、対戦カード）
・フライデーナイトJリーグ（金曜日開催試合の開催日、対戦カード）
■JリーグYBCルヴァンカップ
【発表日時】
2024年12月20日（金）13:00予定
【発表内容】
・組み合わせ表（1stラウンド）
・開催日（1stラウンド、プレーオフラウンド、プライムラウンド）
・対戦カード、キックオフ時刻、スタジアム（1stラウンド 1回戦、2回戦の一部カード）
■明治安田J1・J2・J3（2月、3月開催分）
【発表日時】
2024年12月27日（金）13:00予定
【発表内容】
・キックオフ日時、スタジアム、TV放送
■明治安田J1・J2・J3（4月～8月開催分）
【発表日時】
2025年1月22日（水）13:00予定
【発表内容】
・キックオフ日時、スタジアム、TV放送
■登録リスト
【発表日時】
2025年1月23日（木）17:00予定
【発表内容】
・2025シーズン Jリーグ登録各クラブ登録選手／役員・チームスタッフ一覧
■明治安田J1・J2・J3（9月以降開催分）
【発表日時】
2025年7月中旬～下旬
【発表内容】
・キックオフ日時、スタジアム、TV放送