【Jリーグ（J1）最新情報】サンフレッチェ広島は2023シーズンの明治安田生命J1リーグを3位で終えた。

サンフレッチェ広島は9日、2024シーズンのスタッフ新体制と選手背番号を発表した。

広島は2023シーズンの明治安田生命J1リーグを3位でフィニッシュ。タイトルへの期待が膨らむ新シーズンに向けてはミヒャエル・スキッべ監督が続投したほか、湘南ベルマーレからFW大橋祐紀が完全移籍加入した。

そして、選手背番号はその大橋が77番に決定。10番は昨年夏から引き続きマルコス・ジュニオールが背負い、京都サンガF.C.への期限付き移籍から復帰したイヨハ理ヘンリーは27番となった。スタッフ体制では昨季限りで現役を引退した林卓人氏がGKコーチとして信任となっている。

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広島の選手背番号およびスタッフ新体制は以下の通り。

■選手背番号

1 GK 大迫敬介

3 DF 山﨑大地

4 DF 荒木隼人

5 MF 松本大弥

6 MF 青山敏弘

7 MF 野津田岳人

8 MF 川村拓夢

9 FW ドウグラス・ヴィエイラ

10 MF マルコス・ジュニオール

11 FW 満田誠

12 サンフレッチェファミリー

13 FW ナッシム・ベン・カリファ

14 MF 松本泰志

15 DF 中野就斗

16 DF 志知孝明

17 MF エゼキエウ

18 MF 柏好文

19 DF 佐々木翔

20 FW ピエロス・ソティリウ

21 GK 田中雄大

22 GK 川浪吾郎

24 MF 東俊希

25 MF 茶島雄介

27 DF イヨハ理ヘンリー（期限付き移籍より復帰／京都）

32 MF 越道草太

33 DF 塩谷司

34 MF 細谷航平（新加入／法政大）

35 MF 中島洋太朗

39 GK 薄井覇斗（期限付き移籍加入／松本）

40 MF 小原基樹（期限付き移籍より復帰／水戸）

51 FW 加藤陸次樹

77 FW 大橋祐紀（完全移籍加入／湘南）

■スタッフ新体制

監督 ミヒャエル・スキッべ

ヘッドコーチ 有馬賢二

コーチ 迫井深也

コーチ セハット・ウマル

コーチ 御簾納将

コーチ 松尾喜文

GKコーチ 菊池新吉

GKコーチ 林卓人（新任）

フィジカルコーチ 磯部峰一