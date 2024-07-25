「レアル・ソシエダ JAPAN TOUR」のガンバ大阪戦に臨む、レアル・ソシエダのスターティングメンバーが発表された。
2023-24シーズン終了直後にも来日して東京ヴェルディと対戦し、2-0で勝利していたソシエダ。異例の再来日が決定したスペインの名門は、25日にG大阪と対戦する。
G大阪戦に臨むソシエダのスタメンが発表。日本代表MF久保建英を始め、ブライス・メンデスやアンデル・バレネチェア、アリツ・エルストンドらが名を連ねた。対するG大阪はイッサム・ジェバリやファン・アラーノ、食野亮太郎らを先発に選んでいる。
25日19:00にパナソニックスタジアム吹田でキックオフ予定のG大阪vsレアル・ソシエダに向けた、両チームの先発メンバーは以下の通り。
■レアル・ソシエダ 先発メンバー
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 21 ハビエル・ロペス
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 29 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 14 久保建英
FW 19 ウマル・サディク
■レアル・ソシエダ 控えメンバー
GK 32 アイトール・フラガ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 30 ジョナタン・ゴメス
DF 34 ジョン・マルティン
DF 36 イニャキ・ルペレス
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 33 ジョン・ゴロチャテギ
MF 35 ジョン・バルダ
MF 37 アルベルト・ダディエ
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 25 ジョン・マグナセラヤ
FW 31 ミケル・ゴティ
FW 38 アルカイツ・マレスクレナ
■ガンバ大阪 先発メンバー
GK 25 石川慧
DF 2 福岡将太
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 8 食野亮太郎
MF 15 岸本武流
MF 17 山下諒也
MF 23 ダワン
MF 27 美藤倫
MF 47 ファン・アラーノ
FW 11 イッサム・ジェバリ
■ガンバ大阪 控えメンバー
GK 31 張奥林
DF 19 今野息吹
DF 46 松田陸
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 10 倉田秋
MF 41 中村仁郎
MF 48 石毛秀樹