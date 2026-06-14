オランダ戦に臨む日本代表、スペインメディアは試合プレビューで…「再び日本のO-sojiが国境を越える。彼らは世界に衝撃を与えた」

14日に北中米ワールドカップ（W杯）・グループF、オランダ対日本が行われる。スペインのスポーツ紙『アス』がこの試合のプレビューで取り上げたのは日本の掃除文化だった。

スペインのスポーツ紙で2番目の発行部数を誇る『アス』は、このオランダ対日本のプレビュー記事を「O-sojiがW杯に戻ってくる（電子版）」「フットボールの掃除（紙面）」との見出しで掲載。日本はW杯の度、ロッカールームやサポーターが陣取るスタンドを綺麗にしてスタジアムを後にするために、世界中から称賛を浴びてきた。『アス』は試合のプレビューであるにもかかわらず、日本のO-soji（大掃除）という文化をメインに取り上げている。

「その光景は、2022年カタールW杯での日本の初戦後に見られた。グループステージ初戦でドイツ相手に驚きの勝利を収めた後、日本代表はロッカールームで勝利を盛大に祝っている。だが、そのお祭り騒ぎ後に起きた出来事の方が、衝撃は大きかった。日本代表の面々がハリファ国際スタジアムを後にした際、施設の清掃員たちは、ロッカールームがちり一つなく、まるで誰もいなかったかのように整頓されているのを見て驚きを隠せなかった。スポーツの世界ではなおさら珍しい、模範的な公徳心の表れだった」

「それは単なる清潔さの模範以上のものだ。日本人が行っていたのはO-sojiの実践だった。これは通常年末に行われるものだが、W杯のような特別なイベントでも行われる儀式であり、徹底的に掃除をし、不要なものを捨てることで一つの区切りをつける、心身の浄化のプロセスなのである」

「このO-sojiはセンセーションを巻き起こし、日本人たちは試合の結果に関わらず、試合を終える度にこの儀式を繰り返した。カタールのスタジアムのスタンドにいたサポーターたちもこれに倣って、めったに見られない振る舞いの手本を世界に示したのだ」

「今日、そのO-sojiが再び国境を越える。日本はテキサス州アーリントンで、優勝候補の一角であるオランダとの初戦に臨む。クーマン監督率いるチームを相手に、勝とうが負けようが、あるいは引き分けようが、アジアの選手たちとサポーターは、AT&Tスタジアムのスタンドとロッカールームを、まるで誰もいなかったかのような綺麗な状態にして去るだろう」

「このような出来事を目の当たりにすると、サッカーやW杯の勝敗でさえ二の次のように思えてくるのである」