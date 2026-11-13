森保監督、日本代表ラストマッチは17日のパラグアイ戦に…12/30の「キリンチャレンジカップ2026」開催中止が決定

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【サッカー 日本代表 ニュース】JFA（日本サッカー協会）は13日、12月30日（水）に予定されていた「キリンチャレンジカップ2026」の開催中止を発表した。

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JFA（日本サッカー協会）は13日、12月30日（水）に予定されていた「キリンチャレンジカップ2026」の開催中止を発表した。

来年1月に予定されていたアジアカップ2027前最後の一戦として、パナソニック スタジアム 吹田で開催が予定されていた「キリンチャレンジカップ2026」。しかしアジアカップの開催日程が延期されたことを受け、この一戦の行方には注目が集まっていた。

そしてJFAは13日、12月30日の「キリンチャレンジカップ2026」の開催中止を発表。理由については「アジアカップの開催延期を受け、総合的に検討した結果、開催を中止することといたしました」としている。

またJFAは、森保一監督の任期についても発表。17日（火）に行われる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」のパラグアイ代表戦が、指揮を執る最後の試合となることも明かした。JFAの宮本恒靖会長は、以下のように語っている。

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「キリンチャレンジカップ 2026 を楽しみにしてくださっていたファン・サポーターの皆さまのご期待に沿えない結果となりましたことはとても残念に思います」

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「私たちは本試合を、日本代表の強化にとって非常に重要な機会と位置付け準備を進めてきました。しかしながら、AFC アジアカップの開催延期を受け、代表チームの活動全体を総合的に勘案した結果、開催を中止する判断に至りました」

「日頃から日本代表を支えてくださるファン・サポーターの皆さま、そして長年にわたり日本サッカーと SAMURAI BLUE の挑戦を支援していただいている特別協賛のキリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社をはじめとするパートナーの皆さまに、改めて深く感謝申し上げます」

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「日本サッカー協会は今後も世界で戦い続けることのできる代表チームづくりに全力を尽くしてまいります。引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます」