共有 GOALをGoogleでフォロー

【サッカー 日本代表 ニュース】日本代表は、17日にパラグアイ代表と対戦した。

広告

日本代表の森保一監督は、パラグアイ代表戦後にフラッシュインタビューに応じた。

年内最後の代表活動として、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」に参加している日本代表。17日には南米の難敵パラグアイと対戦したが、開始約1分にCKから失点すると、40分にも再びCKから失点を許す展開に。後半は攻撃的な布陣で攻め続け、85分にA代表デビューの福田師王がネットを揺らしたが、そのまま1-2で敗れている。

この試合が日本代表指揮官として最後の試合だった森保監督。試合後『U-NEXT』のフラッシュインタビューでは、以下のように語った。

「ほぼシュートを打たれていなかった中で、試合の入り方やセットプレー2発でやられたことなど、もっと賢くゲームを進めなければいけなかったと思います。ビハインドを負っても選手がまず1点ずつ返す、勝利を諦めずに最後まで攻める姿勢で戦ってくれたことは次に繋がると思います」

広告 広告

「（日本代表監督として最後の試合を終えて）選手たちには本当に幸せな思いをさせていただいて、選手やスタッフに恵まれて幸せな時間を過ごせたので、みんなに感謝したいと思います」

「今日もスタジアムにたくさんの方々が来てくれましたし、テレビの前でも応援していただいて、今日勝てなくて残念ですけど、選手たちは未来を見せてくれました。これまでの応援に感謝申し上げたいと思います。みなさん、ありがとうございました」

「日本が世界一になるために、選手たちが常に成長を続けることを願っています。日本代表が世界一になるステップアップを1人のサポーターとして見守りたいと思います」