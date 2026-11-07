日本代表と対戦のパラグアイがメンバー発表…エンシソやアルミロンら選出

パラグアイ代表がメンバーを発表した。

パラグアイは11月の代表活動では『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でシンガポール、日本代表と対戦する。

今夏のワールドカップではベスト16に進出したパラグアイは、主力選手のディエゴ・ゴメス（ブライトン）やフリオ・エンシソ（イプスウィッチ・タウン）らを選出。ベテランのミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）も選ばれた。

なお、17日に控える日本代表vsパラグアイ代表は21時10分キックオフ予定となっている。メンバーは以下の通り。

GK

オルランド・ヒル（リール／フランス）

ガストン・オルベイラ（オリンピア）

サンティアゴ・ロハス（ナシオナル）

ファクンド・インスフラン（アル・ワフダ／UAE）

DF

グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）

オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）

フニオール・アロンソ（アトランタ・ユナイテッド／MLS）

クレヴァー・フェレイラ（CAトゥクマン／アルゼンチン）

マテオ・ガマーラ（オリンピア）

マウロ・コロネル（ナシオナル）

フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）

アレクサンドロ・マイダナ（タジェレス／アルゼンチン）

アラン・ベニテス（リベルタ）

MF

ダミアン・ボバディージャ（サン・パウロ／ブラジル）

ヒューゴ・クエンカ（セルタ／スペイン）

エドゥアルド・デルマス（オリンピア）

ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）

マウリシオ・マガリャンイス（パルメイラス／ブラジル）

マティアス・ガラルサ（インテル・マイアミ／MLS）

マティアス・ビジャサンティ（グレミオ／ブラジル）

ブライアン・オヘダ（オーランド・シティ／MLS）

FW

ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）

フリオ・エンシソ（イプスウィッチ／イングランド）

グスタボ・カバジェロ（サントス／ブラジル）

アラン・ヴェルク（ラヌース／アルゼンチン）

ヒューゴ・ベニテス（ナシオナル）

ロベルト・モラレス（UNAMプーマス／メキシコ）