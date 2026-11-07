日本代表と対戦のパラグアイがメンバー発表…エンシソやアルミロンら選出

パラグアイ代表がメンバーを発表した。
パラグアイは11月の代表活動では『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でシンガポール、日本代表と対戦する。
今夏のワールドカップではベスト16に進出したパラグアイは、主力選手のディエゴ・ゴメス（ブライトン）やフリオ・エンシソ（イプスウィッチ・タウン）らを選出。ベテランのミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）も選ばれた。
なお、17日に控える日本代表vsパラグアイ代表は21時10分キックオフ予定となっている。メンバーは以下の通り。
GK
オルランド・ヒル（リール／フランス）
ガストン・オルベイラ（オリンピア）
サンティアゴ・ロハス（ナシオナル）
ファクンド・インスフラン（アル・ワフダ／UAE）
DF
グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）
オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）
フニオール・アロンソ（アトランタ・ユナイテッド／MLS）
クレヴァー・フェレイラ（CAトゥクマン／アルゼンチン）
マテオ・ガマーラ（オリンピア）
マウロ・コロネル（ナシオナル）
フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）
アレクサンドロ・マイダナ（タジェレス／アルゼンチン）
アラン・ベニテス（リベルタ）
MF
ダミアン・ボバディージャ（サン・パウロ／ブラジル）
ヒューゴ・クエンカ（セルタ／スペイン）
エドゥアルド・デルマス（オリンピア）
ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）
マウリシオ・マガリャンイス（パルメイラス／ブラジル）
マティアス・ガラルサ（インテル・マイアミ／MLS）
マティアス・ビジャサンティ（グレミオ／ブラジル）
ブライアン・オヘダ（オーランド・シティ／MLS）
FW
ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）
フリオ・エンシソ（イプスウィッチ／イングランド）
グスタボ・カバジェロ（サントス／ブラジル）
アラン・ヴェルク（ラヌース／アルゼンチン）
ヒューゴ・ベニテス（ナシオナル）
ロベルト・モラレス（UNAMプーマス／メキシコ）