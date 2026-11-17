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【サッカー 日本代表 ニュース】日本代表は、17日にパラグアイ代表と対戦した。

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日本代表は17日、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦。開始1分で失点を許している。

年内最後の代表活動として、シンガポール遠征を行う日本代表。14日にはブラジル代表との熱戦を3-2で制すと、17日にはパラグアイ代表と激突した。この一戦は年内最終戦となるだけでなく、来年1月に予定されていたアジアカップ2027の延期が決まったことにより、森保一監督が指揮する最後の試合に。2018年の就任から8年間指揮を執った指揮官にとって、集大成となる一戦となった。

ブラジル戦から先発メンバー10人を入れ替えて挑んだ日本代表だが、開始1分を過ぎたところで失点。CKのサインプレーから、走り込んだカセレスのダイレクトボレーでリードを奪われている。

出鼻をくじかれた日本代表は、ボールを保持しながらもパラグアイの激しく粘り強い守備に阻まれ、チャンスを作れない展開が続く。シュートまで持ち込めない時間が長く、30分の相馬勇紀のクロスも坂元達裕まで届かない。31分、こぼれ球を拾った佐野航大がミドルシュートを放ったが、相手のブロックに阻まれる。この場面でアルデレーテの手に当たっていたとしてVARレビューが行われたが、ハンドは認められず。PKとはならなかった。

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すると40分、日本代表はCKから再び失点。グスタボ・ゴメスに強烈なヘッドを叩き込まれた。VARチェックで長い中断を強いられた後、再開直後に追加点を許す難しい展開となり、2点ビハインドで前半を折り返す。

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追いかける日本代表は、後半頭から3選手を入れ替え。坂元達裕、相馬勇紀、鈴木淳之介が下がり、堂安律、伊東純也、伊藤洋輝がピッチに入った。53分にはボールを奪った佐野航大から菅原由勢が鋭いクロスを送ると、GKが弾いたところを佐野航大が詰めたが、シュートはDFのブロックに阻まれている。54分の菅原由勢のミドルシュートもGKの正面に飛んだ。ゴールは生まれないが、後半序盤から相手ボックス付近でのプレー機会を増やしていく。

ゴールが欲しい日本代表は60分、さらに4枚替えを敢行。小川航基、久保建英、田中碧、瀬古歩夢をピッチに送り出す。その直後の久保建英のCKでは、小川航基が頭で合わせている。さらに64分には、久保建英が独力で中へ切り込んで際どいシュートを放った。

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ゴールが遠い日本代表は、72分にさらに南野拓実とこの日がA代表デビューとなる福田師王も投入。3バックに変更し、攻撃的な布陣でゴールを目指す。その後も敵陣で試合を進めながらチャンスは作っていくものの、ネットを揺らせない時間が続いた。

それでも85分、日本代表がついに1点を返す。ゴールやや遠い位置から久保建英が直接狙うと、GKが弾いたところを福田師王が押し込んだ。A代表デビューの22歳FWの得点により、1点差に詰め寄ることに成功する。

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その後も攻め続けた日本代表だが、最後まで追いつくことはできず。1-2で敗れ、森保監督が指揮する最後の一戦を勝利で飾ることはできなかった。