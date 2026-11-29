バスケットボール男子日本代表(AKATSUKI JAPAN)の2026年の試合日程・結果、テレビ放送予定を紹介する。
本記事では、各試合の対戦相手や試合開始時間、テレビ放送・ネット配信の情報をまとめている。
バスケットボール男子日本代表｜試合日程・結果
2026年スケジュール
試合日時
大会
対戦カード
会場
2/26(木) 19:05
FIBA W杯2027 アジア予選 Window2
日本 80-87 中国
沖縄サントリーアリーナ
3/1(日) 14:00
FIBA W杯2027 アジア予選 Window2
日本 78-72 韓国
沖縄サントリーアリーナ
7/3(金) 20:30
FIBA W杯2027 アジア予選 Window3
中国 73-92 日本
遼寧体育館
7/6(月) 19:30
FIBA W杯2027 アジア予選 Window3
韓国 81-79 日本
高陽体育館
8/9(日) 14:00
日本生命カップ2026
日本 65-67 モンゴル
SAGAアリーナ
8/10(月) 18:00
日本生命カップ2026
日本 75-57 モンゴル
SAGAアリーナ
8/14(金) 20:30
ウィリアム・ジョーンズカップ
チャイニーズ・タイペイブルー 70-66 日本
新荘体育館
8/15(土) 16:00
ウィリアム・ジョーンズカップ
フィリピンSGA 78-72 日本
新荘体育館
8/15(土) 19:00
買取大吉カップ2026
日本 88-68 韓国
有明アリーナ
8/16(日) 16:00
ウィリアム・ジョーンズカップ
日本 63-88 原州DB（韓国）
新荘体育館
8/16(日) 19:05
SoftBank CUP 2026
日本 95-66 韓国
有明アリーナ
8/18(火) 16:00
ウィリアム・ジョーンズカップ
日本 86-107 フィリピンSGA
新荘体育館
8/19(水) 20:00
ウィリアム・ジョーンズカップ
日本 90-62 チャイニーズ・タイペイブルー
新荘体育館
8/20(木) 16:00
ウィリアム・ジョーンズカップ
原州DB（韓国）75-64 日本
新荘体育館
8/21(金) 18:00
ウィリアム・ジョーンズカップ
日本 88-59 マレーシア
新荘体育館
8/28(金) 2:00
FIBA W杯2027 アジア予選 Window4
サウジアラビア 78-106 日本
キング・アブドゥッラー・スポーツシティ
8/31(月) 19:10
FIBA W杯2027 アジア予選 Window4
日本 123-70 カタール
TOYOTA ARENA TOKYO
9/10(木) 19:00
愛知・名古屋アジア大会
日本 98-53 インドネシア
愛知国際アリーナ
9/11(金) 19:00
愛知・名古屋アジア大会
サウジアラビア 80-86 日本
愛知国際アリーナ
9/13(日) 19:00
愛知・名古屋アジア大会
日本 83-100 韓国
愛知国際アリーナ
9/16(水) 19:20
愛知・名古屋アジア大会
チャイニーズ・タイペイ 78-85 日本
愛知国際アリーナ
9/18(金) 19:20
愛知・名古屋アジア大会
日本 97-77 中国
愛知国際アリーナ
9/20(日) 19:40
愛知・名古屋アジア大会
日本 57-67 韓国
愛知国際アリーナ
11/27(金) 4:00
FIBA W杯2027 アジア予選 Window5
レバノン 82-86 日本
Nouhad Nawfal Sports Complex
11/29(日) 22:00
FIBA W杯2027 アジア予選 Window5
カタール vs 日本
アル・ジャヌーブ・スタジアム
※日時はすべて日本時間
※開催日程・ティップオフ時間は変更の可能性があります
2027年スケジュール
試合日
大会
対戦カード
会場
2/26(金) 時刻未定
FIBA W杯2027 アジア予選 Window6
日本 vs サウジアラビア
国内（会場未定）
3/1(月) 時刻未定
FIBA W杯2027 アジア予選 Window6
日本 vs レバノン
国内（会場未定）
※すべて日本時間
※開催日程・ティップオフ時間は変更の可能性があります
バスケットボール男子日本代表｜テレビ放送・ネット配信予定
バスケットボール男子日本代表のテレビ放送、ネット配信予定は下記の通り。
試合日時
対戦カード
放送・配信予定
11/29(日) 22:00
カタール vs 日本
【放送】日本テレビ系列（録画）
※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各放送局・配信サービスの公式サイトよりご確認ください。
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