DAZNでバスケW杯アジア地区予選を配信！ DAZN バスケ日本代表のFIBAワールドカップ2027アジア地区予選をDAZNで配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 八村塁・河村勇輝ら出場 年間プランがお得 今すぐ視聴

バスケットボール男子日本代表(AKATSUKI JAPAN)の2026年の試合日程・結果、テレビ放送予定を紹介する。

本記事では、各試合の対戦相手や試合開始時間、テレビ放送・ネット配信の情報をまとめている。

バスケットボール男子日本代表｜試合日程・結果

Getty Images

2026年スケジュール

試合日時 大会 対戦カード 会場 2/26(木) 19:05 FIBA W杯2027 アジア予選 Window2 日本 80-87 中国 沖縄サントリーアリーナ

（沖縄） 3/1(日) 14:00 FIBA W杯2027 アジア予選 Window2 日本 78-72 韓国 沖縄サントリーアリーナ

（沖縄） 7/3(金) 20:30 FIBA W杯2027 アジア予選 Window3 中国 73-92 日本 遼寧体育館

（中国・瀋陽） 7/6(月) 19:30 FIBA W杯2027 アジア予選 Window3 韓国 81-79 日本 高陽体育館

（韓国・高陽） 8/9(日) 14:00 日本生命カップ2026

（国際強化試合） 日本 65-67 モンゴル SAGAアリーナ

（佐賀） 8/10(月) 18:00 日本生命カップ2026

（国際強化試合） 日本 75-57 モンゴル SAGAアリーナ

（佐賀） 8/14(金) 20:30 ウィリアム・ジョーンズカップ

（国際招待大会） チャイニーズ・タイペイブルー 70-66 日本 新荘体育館

（台湾・新北） 8/15(土) 16:00 ウィリアム・ジョーンズカップ

（国際招待大会） フィリピンSGA 78-72 日本 新荘体育館

（台湾・新北） 8/15(土) 19:00 買取大吉カップ2026

（国際強化試合） 日本 88-68 韓国 有明アリーナ

（東京） 8/16(日) 16:00 ウィリアム・ジョーンズカップ

（国際招待大会） 日本 63-88 原州DB（韓国） 新荘体育館

（台湾・新北） 8/16(日) 19:05 SoftBank CUP 2026

（国際強化試合） 日本 95-66 韓国 有明アリーナ

（東京） 8/18(火) 16:00 ウィリアム・ジョーンズカップ

（国際招待大会） 日本 86-107 フィリピンSGA 新荘体育館

（台湾・新北） 8/19(水) 20:00 ウィリアム・ジョーンズカップ

（国際招待大会） 日本 90-62 チャイニーズ・タイペイブルー 新荘体育館

（台湾・新北） 8/20(木) 16:00 ウィリアム・ジョーンズカップ

（国際招待大会） 原州DB（韓国）75-64 日本 新荘体育館

（台湾・新北） 8/21(金) 18:00 ウィリアム・ジョーンズカップ

7位決定戦 日本 88-59 マレーシア 新荘体育館

（台湾・新北） 8/28(金) 2:00 FIBA W杯2027 アジア予選 Window4 サウジアラビア 78-106 日本 キング・アブドゥッラー・スポーツシティ

（サウジアラビア・ジッダ） 8/31(月) 19:10 FIBA W杯2027 アジア予選 Window4 日本 123-70 カタール TOYOTA ARENA TOKYO

（東京） 9/10(木) 19:00 愛知・名古屋アジア大会

予選ラウンド 日本 98-53 インドネシア 愛知国際アリーナ

（愛知） 9/11(金) 19:00 愛知・名古屋アジア大会

予選ラウンド サウジアラビア 80-86 日本 愛知国際アリーナ

（愛知） 9/13(日) 19:00 愛知・名古屋アジア大会

予選ラウンド 日本 83-100 韓国 愛知国際アリーナ

（愛知） 9/16(水) 19:20 愛知・名古屋アジア大会

準々決勝 チャイニーズ・タイペイ 78-85 日本 愛知国際アリーナ

（愛知） 9/18(金) 19:20 愛知・名古屋アジア大会

準決勝 日本 97-77 中国 愛知国際アリーナ

（愛知） 9/20(日) 19:40 愛知・名古屋アジア大会

決勝 日本 57-67 韓国 愛知国際アリーナ

（愛知） 11/27(金) 4:00 FIBA W杯2027 アジア予選 Window5 レバノン 82-86 日本 Nouhad Nawfal Sports Complex

（レバノン・ズークミカエル） 11/29(日) 22:00 FIBA W杯2027 アジア予選 Window5 カタール vs 日本 アル・ジャヌーブ・スタジアム

（カタール）

※日時はすべて日本時間

※開催日程・ティップオフ時間は変更の可能性があります

2027年スケジュール

試合日 大会 対戦カード 会場 2/26(金) 時刻未定 FIBA W杯2027 アジア予選 Window6 日本 vs サウジアラビア 国内（会場未定） 3/1(月) 時刻未定 FIBA W杯2027 アジア予選 Window6 日本 vs レバノン 国内（会場未定）

※すべて日本時間

※開催日程・ティップオフ時間は変更の可能性があります

バスケットボール男子日本代表｜テレビ放送・ネット配信予定

バスケットボール男子日本代表のテレビ放送、ネット配信予定は下記の通り。

試合日時 対戦カード 放送・配信予定 11/29(日) 22:00 カタール vs 日本 【放送】日本テレビ系列（録画）

【配信】DAZN、TVer

※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各放送局・配信サービスの公式サイトよりご確認ください。

W杯2027 アジア予選のおすすめ視聴方法

DMM

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選など、DAZNで配信されるバスケットボール中継をお得に視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマなどを楽しめる「DMMプレミアム」に別々で加入すると、非キャンペーン時は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用できる。

すでに通常のDAZNプランを利用している場合でも、条件を満たせばDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。バスケットボールだけでなく、サッカーやその他のスポーツも幅広く楽しみたい場合にチェックしておきたいサービスだ。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN】バスケをはじめ豊富なスポーツをライブ配信

『DAZN』では、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。