日本代表メンバーの背番号発表！ 三笘薫「7」、堂安律「10」。初招集の毎熊晟矢は「26」に

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日本 vs トルコ日本トルコ親善試合ドイツ vs 日本ドイツ

【サッカー日本代表 最新ニュース】ドイツ代表、トルコ代表戦に臨むサムライブルーの選手の背番号が決定。

日本サッカー協会（JFA）は7日、9月の活動に向けた日本代表メンバーの背番号を発表した。

カタール・ワールドカップ（W杯）後も森保一監督体制で続行している日本。9月には、9日の国際親善試合でドイツ代表、12日のキリンチャレンジカップ2023でトルコ代表との対戦を予定している。

先月に発表された代表メンバーで初招集されたセレッソ大阪のDF毎熊晟矢の背番号は「26」に。三笘薫と堂安律はそれぞれ、前回に引き続き「7」、「10」のユニフォームを着用する。

以下に続く

日本代表 招集メンバー＆背番号

▽GK

23 シュミット・ダニエル（シント=トロイデン／ベルギー）

1 中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）

次の試合

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▽DF

3 谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）

4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

24 森下龍矢（名古屋グランパス）

22 町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）

26 毎熊晟矢（セレッソ大阪）※初招集

16 冨安健洋（アーセナル／イングランド）

21 伊藤洋輝（シュトゥットガルト／ドイツ）

19 橋岡大樹（シント=トロイデン／ベルギー）

2 菅原由勢（AZ／オランダ）

▽MF／FW

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）

14 伊東純也（スタッド・ランス／フランス）

18 浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）

11 古橋亨梧（セルティック／スコットランド）

5 守田英正（スポルティングCP／ポルトガル）

8 鎌田大地（ラツィオ／イタリア）

7 三笘薫（ブライトン／イングランド）

25 前田大然（セルティック／スコットランド）

10 堂安律（フライブルク／ドイツ）

15 伊藤敦樹（浦和レッズ）

9 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

17 田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

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