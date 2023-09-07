日本サッカー協会（JFA）は7日、9月の活動に向けた日本代表メンバーの背番号を発表した。
カタール・ワールドカップ（W杯）後も森保一監督体制で続行している日本。9月には、9日の国際親善試合でドイツ代表、12日のキリンチャレンジカップ2023でトルコ代表との対戦を予定している。
先月に発表された代表メンバーで初招集されたセレッソ大阪のDF毎熊晟矢の背番号は「26」に。三笘薫と堂安律はそれぞれ、前回に引き続き「7」、「10」のユニフォームを着用する。
日本代表 招集メンバー＆背番号
▽GK
23 シュミット・ダニエル（シント=トロイデン／ベルギー）
1 中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▽DF
3 谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）
4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
24 森下龍矢（名古屋グランパス）
22 町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
26 毎熊晟矢（セレッソ大阪）※初招集
16 冨安健洋（アーセナル／イングランド）
21 伊藤洋輝（シュトゥットガルト／ドイツ）
19 橋岡大樹（シント=トロイデン／ベルギー）
2 菅原由勢（AZ／オランダ）
▽MF／FW
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
14 伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
18 浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
11 古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
5 守田英正（スポルティングCP／ポルトガル）
8 鎌田大地（ラツィオ／イタリア）
7 三笘薫（ブライトン／イングランド）
25 前田大然（セルティック／スコットランド）
10 堂安律（フライブルク／ドイツ）
15 伊藤敦樹（浦和レッズ）
9 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
17 田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）