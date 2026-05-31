元主将・吉田麻也、“ガード・オブ・オナー”で13分にピッチを去る…日本代表127試合目、3度のW杯やアジア杯出場

日本代表DF吉田麻也は、アイスランド代表戦で先発し13分に途中交代。大歓声を受けてピッチを後にした。

2010年に21歳で日本代表デビューを果たした吉田麻也。以降126試合に出場し、3度のワールドカップとアジアカップ出場を経験し、2022年ワールドカップでは主将としてチームを牽引した。そんな37歳だが、カタール大会を最後に招集されておらず、2026年大会のメンバーからも外れている。

しかし、2026年ワールドカップ前最後の強化試合となる「キリンチャレンジカップ2026」のアイスランド代表戦に追加招集。約4年半ぶりに代表復帰を果たすと、アイスランド代表戦ではアームバンドを巻いて先発メンバーに名を連ねた。そして、前日会見で森保一監督が「前半の10分ぐらいかと思うが、プレーしてもらって、そこから彼を送り出したい」と明かしていたように、13分で途中交代に。長年チームを支えた元キャプテンは、日本代表とアイスランド代表、両チームの“ガード・オブ・オナー”でピッチを後にした。代わりに伊藤洋輝が最終ラインに入った。

吉田麻也にとって、この一戦が日本代表として127試合目。16年に渡って“サムライブルー”を支えた功労者は、MUFGスタジアム（国立競技場）の大歓声を受けてベンチへと下がり、森保一監督とハグを交わしている。