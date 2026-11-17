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【サッカー 日本代表 ニュース】日本代表は、17日にパラグアイ代表と対戦する。

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日本代表は、17日のパラグアイ代表戦に向けたスターティングメンバーを発表した。

年内最後の代表活動として、シンガポールで行われている「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」に参加している日本代表。14日にはブラジル代表との熱戦を3-2で制すと、17日にパラグアイ代表と激突する。

この一戦は年内最終戦となるだけでなく、来年1月に予定されていたアジアカップ2027の延期が決まったことにより、森保一監督が指揮する最後の試合に。2018年の就任から8年間指揮を執った指揮官は、集大成となる一戦に向けた先発メンバーを発表している。

パラグアイ代表戦では、ブラジル代表戦から10人を入れ替える大幅変更を敢行。GK鈴木彩艶や主将DF板倉滉らに加え、佐野海舟と佐野航大の兄弟が中盤に入り、相馬勇紀、後藤啓介、坂元達裕らも先発に名を連ねた。

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■日本代表 パラグアイ代表戦先発メンバー

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▽GK

鈴木彩艶

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▽DF

鈴木淳之介

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板倉滉

渡辺剛

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菅原由勢

▽MF/FW

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佐野航大

佐野海舟

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鈴木唯人

相馬勇紀

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後藤啓介

坂元達裕