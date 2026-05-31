4年ぶり招集の吉田麻也、2年ぶり復帰の冨安健洋、遠藤航も先発入り！日本代表、W杯前最後の強化試合スタメン発表

日本代表は、「キリンチャレンジカップ2026」のアイスランド代表戦に向けたメンバーを発表した。
8大会連続8回目のワールドカップに出場する日本代表。初戦となるオランダ代表戦まで約2週間となった中、31日にはMUFGスタジアム（国立競技場）で国際親善試合に挑んだ。対戦相手は、FIFAランキング75位のアイスランド代表。本大会前最後の重要な強化試合となる。
そして試合に先立ち、日本代表はアイスランド代表戦の先発メンバーを発表。現・主将の遠藤航や伊東純也、堂安律、久保建英らが先発入り。冨安健洋もスタメン入りし、約2年ぶりの出場となる。またこの試合に向けて追加招集され、約4年ぶりに代表チームに戻ってきた元・主将、吉田麻也もスタメンに名を連ねている。
■日本代表 アイスランド代表戦先発メンバー
▽GK
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
▽DF
吉田麻也（LAギャラクシー／アメリカ）
板倉滉（アヤックス／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
▽MF/FW
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也(ゲンク/ベルギー)
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
■ベンチメンバー
▽GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▽DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン/ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン/ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）
▽MF/FW
小川航基（NEC/オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン/ベルギー）