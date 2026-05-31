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japan(C)Getty Images
Ryo Mika

4年ぶり招集の吉田麻也、2年ぶり復帰の冨安健洋、遠藤航も先発入り！日本代表、W杯前最後の強化試合スタメン発表

日本 対 アイスランド
日本
アイスランド
親善試合
オランダ 対 日本
オランダ
ワールドカップ
チュニジア 対 日本
チュニジア
日本 対 スウェーデン
スウェーデン

【サッカー 日本代表 ニュース】森保ジャパンは、「キリンチャレンジカップ2026」のアイスランド代表戦に向けたメンバーを発表した。

日本代表は、「キリンチャレンジカップ2026」のアイスランド代表戦に向けたメンバーを発表した。


8大会連続8回目のワールドカップに出場する日本代表。初戦となるオランダ代表戦まで約2週間となった中、31日にはMUFGスタジアム（国立競技場）で国際親善試合に挑んだ。対戦相手は、FIFAランキング75位のアイスランド代表。本大会前最後の重要な強化試合となる。


そして試合に先立ち、日本代表はアイスランド代表戦の先発メンバーを発表。現・主将の遠藤航や伊東純也、堂安律、久保建英らが先発入り。冨安健洋もスタメン入りし、約2年ぶりの出場となる。またこの試合に向けて追加招集され、約4年ぶりに代表チームに戻ってきた元・主将、吉田麻也もスタメンに名を連ねている。


■日本代表 アイスランド代表戦先発メンバー


▽GK

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）


▽DF

吉田麻也（LAギャラクシー／アメリカ）

板倉滉（アヤックス／オランダ）

冨安健洋（アヤックス／オランダ）


▽MF/FW

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

伊東純也(ゲンク/ベルギー)

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（リーズ／イングランド）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）


■ベンチメンバー


▽GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）


▽DF

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シント＝トロイデン/ベルギー）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン/ドイツ）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）


▽MF/FW

小川航基（NEC/オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）

後藤啓介（シント＝トロイデン/ベルギー）

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