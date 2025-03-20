【サッカー 日本代表 ニュース】日本代表は20日、ワールドカップ・アジア最終予選でバーレン代表と対戦する。

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（『KONAMI』）は20日、「eFootball™」のスペシャル生配信「代表戦直後！イーフトチャレンジカップ」を公式YouTubeチャンネルで実施することを発表した。

2026年ワールドカップ出場をかけて、20日にバーレン代表と対戦する日本代表。そしてその一戦の直後である20日(木)21時45分頃から、「eFootball™」で大一番を追体験できる「代表戦直後！イーフトチャレンジカップ」のスペシャル生配信を行う。

俳優の本郷奏多さんやお笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さん、人気ストリーマーのSHAKAさん、にじさんじ所属のバーチャルライバー・葛葉さんら総勢14組が出演し、「eFootball™」に搭載されている日本とバーレーンを使用し、得点数を競う「得点王決定戦」や、最大3vs3の協力プレーが可能なチーム戦で「Co-op戦による最強王決定戦」など、様々な企画を実施する。またこの配信は、「eFootball™」公式YouTubeチャンネルのほか、各ゲストのチャンネルでも視聴可能となっている。また配信内で実施する対戦企画の最強王予想や、配信の感想を「X」に投稿した中から抽選で、久保建英のサイン入りグッズや『eFootball 』オリジナルグッズなどの豪華賞品が当たるキャンペーンも行う。

以下に続く

■配信日時

3月20日(木)21:45頃~ ※配信開始時間は、前後する可能性があります。

■出演者(敬称略)

MC/岸大河 おにや コットン 那須大亮 パンサー尾形

あしざるFC(かにゃ)エクス・アルビオ 葛葉 ゴー☆ジャス SAWAYAN SHAKA じゃすぱー

スタンミ SPYGEA ふくらP 不破湊 本郷奏多 ボドカ Lazy Lie Crazy(どば師匠・たかし)

■生配信内容

第一部 得点王決定戦

第二部 Co-op戦による最強王決定戦